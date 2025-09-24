Napoli primo ’900: Ambrosino & Somma tra Martucci, Alfano e Cilea

- pubblicità -

La rassegna “Soundtrack Napoli. Il ’900 in musica” entra nel vivo con uno spettacolo dedicato alla Napoli musicale di inizio Novecento.

Sabato 27 settembre alle ore 20.00, sul palco del Teatro della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Soccavo, il soprano Raffaella Ambrosino intreccerà celebri pagine di Martucci, Alfano e Cilea con la voce recitante di Sebastiano Somma, per un viaggio tra lirica, teatro e memoria che restituisce il respiro europeo della tradizione partenopea.

Promossa dalla Società cooperativa MusicaInsieme, la rassegna diretta dal maestro Leonardo Quadrini, sta animando il quartiere con un cartellone che unisce grandi interpreti e nuove prospettive sulla nostra storia musicale.

Il percorso fin qui

Dopo il concerto inaugurale del 2 settembre con Pierdavide Carone e l’Orchestra Internazionale della Campania, la tranche autunnale ha visto, il 20 settembre, l’acclamato recital di Katia Ricciarelli – “Vi racconto la mia storia. L’ultima diva del XX secolo” – accompagnata al pianoforte da Leonardo Quadrini e dal Quintetto Internazionale della Campania.

Accanto ai concerti, sono partiti i laboratori formativi pomeridiani (ore 16): 19–20 settembre il laboratorio vocale e lirico condotto da Katia Ricciarelli; seguirà 21–23 ottobre il laboratorio “La musica nelle periferie metropolitane” a cura di Leonardo Quadrini.

Gran finale

La chiusura della rassegna è fissata per giovedì 23 ottobre alle ore 20.00 con la Petite messe solennelle di Gioachino Rossini, affidata al coro e all’orchestra del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, per un omaggio alla grande tradizione sacra.

Un progetto di città

Gli eventi rientrano nella quarta edizione di “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica”, rassegna promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di portare teatro, musica e danza nelle aree periferiche della città, favorendo inclusione sociale, riequilibrio territoriale e valorizzazione del patrimonio culturale.

Info e prenotazioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Tel. 081 7672253 – Mail: parrocchia.eventi@gmail.com