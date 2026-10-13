Napoli rende omaggio ad Adriano Gaito: conferita la Medaglia della Città

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Si è tenuta lunedì pomeriggio nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, la cerimonia di conferimento di un’onorificenza istituzionale in memoria di Adriano Gaito, già Presidente e Direttore Generale della Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS.
Il riconoscimento, conferito in base alla proposta di Gaetano Bonelli, sostenuta dal Consigliere comunale Luigi Carbone, intende celebrare l’instancabile attività culturale, civile e sociale svolta da Adriano Gaito a favore della comunità e del territorio napoletano. Grazie alla sua visione e dedizione, il Circolo Artistico Politecnico si è consolidato negli anni come un punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale della città, culminando nella catalogazione e valorizzazione del suo ricco patrimonio artistico e nella creazione del MUSAP. È intervenuta l’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato.
Gaetano Manfredi
Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato:
«Con questo riconoscimento la Città di Napoli esprime profonda gratitudine e commosso ricordo nei confronti del dott. Adriano Gaito. Il suo straordinario impegno ha permesso di trasformare, rinnovare e rivitalizzare il patrimonio storico del Circolo Artistico Politecnico, trasformandolo nel MUSAP, un vero e proprio scrigno culturale per la nostra comunità. Con tenacia e passione ha saputo tenere alto il nome e l’immagine di Napoli a livello nazionale e internazionale».
Antonio Gaito
Il fratello, Antonio Gaito, ha ricordato la figura del Presidente con parole di profondo affetto:
«Mio fratello era un uomo caparbio e testardo che non conosceva la stanchezza; era sempre proiettato al miglioramento non solo dell’Artistico ma in generale di tutto ciò che lo interessava. Aveva un animo da sportivo e questo si riscontrava anche nella quotidianità; nonostante fosse un uomo nato negli anni ’30 la sua mente era proiettata al 2050. Ed è stata proprio la sua lungimiranza a fare la differenza, perché grazie a quest’ultima ha dato al mondo culturale napoletano un contributo preziosissimo, frutto di una indomita passione e dedizione»
Il testo dell’Onorificenza
La Città di Napoli in memoria e nel commosso ricordo del dott. Adriano Gaito già Presidente e Direttore Generale Fondazione Circolo Artistico Politecnico, con profonda ammirazione per la Sua instancabile attività culturale, civile e sociale al servizio del nostro territorio e della nostra comunità. Ha saputo trasformare, rinnovare e rivitalizzare – con dedizione e tenacia – gli ambienti, l’archivio, la biblioteca, catalogando e valorizzando il prezioso patrimonio artistico del Circolo, con la creazione del Musap, scrigno e mirabile riferimento culturale della nostra Città. Napoli gli è riconoscente e lo ricorda con profonda gratitudine per averne tenuto alta l’immagine ed il nome in ambito locale, nazionale ed internazionale
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