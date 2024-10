Napoli si accende con il Poetry Slam venerdì 25

- pubblicità -

Venerdì 25 ottobre parte la stagione poetica a Napoli: spazio ai poeti e agli appassionati della parola che vorranno cimentarsi con l’esperienza del palco in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Alle ore 21.00 presso la “Sala Sole” di Napoli, in Vico Freddo a Rua Catalana 4, si sfideranno a colpi di versi i poeti, recitando le proprie poesie ad alta voce. Saranno a disposizione leggio e microfono.

Poche e semplici regole per rendere più avvincente il gioco: i poeti avranno a disposizione tre minuti per ogni manche e i testi dovranno essere scritti da loro, non potranno avvalersi di musiche, costumi o oggetti di scena. Solo corpo e voce, per rendere l’immersione nelle parole più intensa.

Il pubblico presente in sala sarà ugualmente protagonista: farà da giuria popolare dopo ogni esibizione votando le capacità di scrittura, interpretazione ed emozioni suscitate dal singolo poeta.

Per chi volesse invece leggere sul palco una sua poesia senza gareggiare, sarà a disposizione anche un momento di palco aperto, detto “Open mic”.

Questi i concorrenti selezionati dall’organizzazione in seguito alle numerose iscrizioni pervenute: Sal Cammisa, Nazareno Barone, Moni Attanasio, Emanuele D’Errico, Daniela Montella, Cristina Druc, “Viv”, “Zio Giando”.

“Il Poetry Slam rappresenta un’importante occasione per artisti emergenti e per coloro che desiderano portare le proprie parole alle orecchie del pubblico, ma soprattutto crea un grande senso di comunità tra scrittori e appassionati di arte. L’open mic è un momento altrettanto prezioso che permette di accogliere altre voci e così impreziosire l’appuntamento”, racconta Maria Pia Dell’Omo, una delle maggiori divulgatrici in regione della poesia performativa, nonché conduttrice dell’evento, assieme alla notaia Tiziana Ferraiolo.

“La Sala Sole è uno spazio di teatro nato come centro culturale di prossimità, in uno dei quartieri più antichi di Napoli, con la vocazione di accogliere: spettacoli, prove aperte, corsi, seminari e tutto ciò che possa essere occasione di incontro. La poesia è approdata da noi per assonanza di condizione vitale dapprima con i Dopolavori letterari, che si tengono un venerdì al mese, e adesso con l’energia vibrante dei Poetry Slam” racconta la fondatrice Sara Sole Notarbartolo, regista e drammaturga.

Particolarmente apprezzato dal pubblico campano, il Poetry Slam è un ramo della poesia performativa che riscuote sempre più successo in tutta Italia, una modalità dinamica e divertente di vivere la poesia come spettacolo e intrattenimento.

Chi vincerà la gara avrà accesso alle fasi finali del Campionato regionale della Campania LIPS, valevole per le nazionali di Slam Poetry.

Per manifestare interesse a partecipare come concorrenti alle prossime sfide poetiche, è possibile scrivere a casparcampania@gmail.com.

Per informazioni sulla serata del 25, si prega di scrivere ai contatti in locandina.

Si raccomanda la puntualità.