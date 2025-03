Narrare il Patimonio Museale, nuovo appuntamento a Palazzo Donn’Anna

- pubblicità -

Prosegue la terza edizione di Narrare il Patrimonio Museale, la rassegna promossa e organizzata dalla Fondazione Ezio De Felice per attraversare e approfondire i tanti aspetti del mondo della Museografia e della Museologia. Giovedì 13 marzo 2025, alle ore 18, presso il Teatro di Palazzo Donn’Anna (Largo Donn’Anna, 9 – Napoli), si terrà il 17° incontro della rassegna, con Alexander Schwarz, direttore dello Studio David Chipperfield Architects Berlin e professore all’Università di Stoccarda. L’incontro, dal titolo “Museum Designs. David Chipperfield Architects a Berlino e Atene”, sarà introdotto da Roberto Fedele della Fondazione Ezio De Felice e si concluderà con l’intervento di Paolo Mascilli Migliorini, architetto ed ex dirigente della Soprintendenza BAPSAE di Napoli. Schwarz illustrerà l’approccio dello studio alla progettazione museale attraverso due interventi emblematici: la James-Simon-Galerie di Berlino e il recente ampliamento del National Archaeological Museum di Atene. Progetti che esprimono la filosofia dello studio, improntata sul dialogo tra architettura contemporanea e patrimonio storico, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione degli spazi museali. La James-Simon-Galerie è il nuovo ingresso dell’Isola dei Musei di Berlino e costituisce un elemento chiave del masterplan del 1999 per preservare il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Costruita sul luogo dell’ex Neuer Packhof di Karl Friedrich Schinkel, collega direttamente il Pergamonmuseum e il Neues Museum, fungendo da punto di accoglienza per la Promenade archeologica, il percorso sotterraneo che unisce quattro musei. Il National Archaeological Museum di Atene, realizzato tra il 1855 e il 1874 in stile neoclassico, custodisce una delle più importanti collezioni di arte preistorica e antica. L’ampliamento progettato da David Chipperfield Architects risponde alla necessità di adeguare gli spazi museali agli attuali standard di accessibilità, qualità e sostenibilità, valorizzando al contempo il rapporto con il contesto urbano e il giardino circostante. Fondato nel 1985, lo Studio David Chipperfield Architects è rinomato a livello internazionale per la qualità progettuale e la durabilità delle sue opere, che spaziano dai progetti culturali a quelli residenziali, educativi e commerciali. Con sedi a Londra, Berlino, Milano, Shanghai e Santiago de Compostela, lo studio combina una visione globale con una forte attenzione al contesto locale. La sua esperienza nel recupero e nella riqualificazione di edifici storici ha portato alla realizzazione di progetti iconici come la ricostruzione del Neues Museum di Berlino, la sede centrale di Amorepacific a Seoul e The Bryant a New York. Lo studio ha ricevuto oltre 100 premi per l’eccellenza del design. Alexander Schwarz, architetto con una solida formazione internazionale, è entrato a far parte di David Chipperfield Architects nel 1996. Nel 2011, Alexander è diventato socio dello Studio di Berlino. In qualità di direttore di David Chipperfield Architects Berlin, è responsabile della progettazione di numerosi progetti e concorsi, tra cui il Neues Museum e la James-Simon-Galerie sull’Isola dei Musei di Berlino, il Museum of Modern Literature di Marbach e il Museum Folkwang di Essen. Nel 2015 ha assunto la cattedra di “Edilizia pubblica e design” presso l’Università di Stoccarda.

La rassegna Narrare il Patrimonio museale nasce nel 2022 per iniziativa della Fondazione Culturale De Felice in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II.

Da quest’anno, la rassegna si avvale di un prestigioso comitato organizzativo formato da Nadia Barrella, Gioconda Cafiero, Roberto Fedele, Angela Tecce e Paolo Mascilli Migliorini.

La terza edizione, che rientra nell’anno delle celebrazioni dei vent’anni della Fondazione De Felice, proseguirà fino a giugno 2025 e i prossimi incontri vedranno la partecipazione di importanti protagonisti del panorama culturale internazionale come Adam D. Weinberg, Andrea Viliani, Pier Federico Caliari, lo Studio Migliore+Servetto, mentre ha già ospitato Gabriel Zuchtriegel, Marco Sala e Stefano Karadjov.

Ai precedenti cicli di Narrare il Patrimonio Museale hanno partecipato numerosi architetti progettisti, direttori di musei e operatori culturali tra i quali: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini e Andrea Milanese, Alexander Debono, Sylvain Bellenger e Liliana Uccello, Giovanni Minucci, Francesca D’Onofrio e Gianluca Bove (prima edizione 2022-2023). Sono stati ospiti della seconda edizione (2023-2024): Saverio Isola, Stefano Peyretti, Santo Giunta, Fabrizia Paternò, Laura Giusti, Alberto Sifola, Riccardo Imperiali, Christian Greco, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci e Stephan Verger.

Un’esperienza che si rinnova per la Fondazione De Felice, luogo ricco di memoria del museo che ha scelto di continuare ad essere interlocutore privilegiato in Italia e unico in Campania per quanti hanno interesse a discutere di spazi, progetti e idee rivolte al mondo dei Musei.

