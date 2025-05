Narrare il Patrimonio museale, evento finale venerdì 30

- pubblicità -

Un viaggio tra epoche, culture e visioni del mondo prende forma nella suggestiva cornice del Teatro di Palazzo Donn’Anna. Venerdì 30 maggio, alle ore 18, la Fondazione Ezio De Felice accoglie “Civiltà del passato … Civiltà del futuro”, un incontro con Andrea Viliani, Direttore del MUCIV – Museo delle Civiltà di Roma, dedicato al ruolo del museo come spazio dinamico di dialogo tra memoria, identità e prospettive future. L’evento, ultimo della terza edizione di Narrare il Patrimonio museale rassegna dedicata al mondo della museografia e museologia, sarà introdotto da Roberto Fedele della Fondazione Ezio De Felice e si concluderà con l’intervento di Nadia Barrella, docente dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. La rassegna nasce nel 2022 per iniziativa della Fondazione Culturale De Felicein collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II. L’incontro con Andrea Viliani è il ventesimo appuntamento della rassegna.

Il MUCIV– Museo delle Civiltà di Roma, con un patrimonio di circa 2 milioni di opere e documenti, rappresenta uno dei più significativi poli museali italiani. Le sue collezioni, provenienti da diverse istituzioni e raccolte nel corso di quasi 150 anni, comprendono archeologia preistorica, arti e culture extraeuropee, testimonianze del colonialismo, geo-paleontologia e tradizioni popolari italiane. Frutto di una complessa stratificazione storica, il Museo delle Civiltà è oggi un’istituzione multidisciplinare, multiculturale e multispecie, che non solo custodisce e racconta la memoria del passato, ma si propone come spazio di riflessione critica sulla contemporaneità e sul futuro ed integra ricerca, restauro e conservazione, mediazione e formazione. Un museo “di” e “sui” musei, dove tempi, geografie, comunità patrimoniali e sistemi di pensiero entrano in relazione, dando forma a un possibile viaggio attraverso il tempo e lo spazio, in dialogo tra le civiltà del passato, del presente e quelle ancora da immaginare. Andrea Viliani è critico, curatore e storico dell’arte. Dal 2022 è Direttore del MUCIV – Museo delle Civiltà di Roma, dove coordina un patrimonio eterogeneo che spazia dalla preistoria alle arti e culture extraeuropee, fino alle collezioni coloniali italiane. Ha ricoperto ruoli di direzione e curatela in istituzioni d’arte contemporanea di rilievo come il Museo MADRE di Napoli, il Castello di Rivoli e la Fondazione Antonio Dalle Nogare. È co-ideatore del progetto Pompeii Commitment e ha partecipato a eventi internazionali come la Biennale de Lyon e dOCUMENTA(13). Autore di numerosi saggi, collabora con riviste italiane e internazionali. La rassegna Narrare il Patrimonio museale si avvale di un prestigioso comitato organizzativo formato da Nadia Barrella, Gioconda Cafiero, Roberto Fedele, Angela Tecce e Paolo Mascilli Migliorini. Gli incontri della III edizione hanno visto la partecipazione di importanti protagonisti del panorama culturale internazionale come Gabriel Zuchtriegel, Marco Sala, Stefano Karadjov, Alexander Schwarz, Adam Weinberg e Pier Federico Caliari.

Ai precedenti cicli di Narrare il Patrimonio Museale hanno partecipato numerosi architetti progettisti, direttori di musei e operatori culturali tra i quali: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini e Andrea Milanese, Alexander Debono, Sylvain Bellenger e Liliana Uccello, Giovanni Minucci, Francesca D’Onofrio e Gianluca Bove (prima edizione 2022-2023). Sono stati ospiti della seconda edizione (2023-2024): Saverio Isola, Stefano Peyretti, Santo Giunta, Fabrizia Paternò, Laura Giusti, Alberto Sifola, Riccardo Imperiali, Christian Greco, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci e Stephan Verger.

Un’esperienza che si rinnova per la Fondazione De Felice, luogo ricco di memoria del museo che ha scelto di continuare ad essere interlocutore privilegiato in Italia e unico in Campania per quanti hanno interesse a discutere di spazi, progetti e idee rivolte al mondo dei Musei.

È possibile rivedere le registrazioni degli incontri su YouTube Fondazione De Felice.

Aggiornamenti del calendario degli appuntamenti su www.fondazionedefelice.it

