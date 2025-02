Narrare il Patrimonio Museale, riprendono gli appuntamenti della Fondazione Ezio De Felice

- pubblicità -

Nuovo appuntamento giovedì 13 febbraio per la terza edizione di Narrare il Patrimonio museale, la rassegna, promossa e organizzata dalla Fondazione Ezio De Felice per attraversare e approfondire i tanti aspetti del mondo della Museografia e della Museologia.

La Fondazione Brescia Musei e la Pinacoteca Tosio Martinengo con il direttore Stefano Karadjov saranno al centro dell’incontro “IN-animazione“, in programma alle ore 18, presso il Teatro di Palazzo Donn’Anna, sede della Fondazione De Felice (Largo Donn’Anna, 9 – Napoli).

L’evento rappresenta un’occasione di confronto sul ruolo della Pinacoteca Tosio Martinengo all’interno del patrimonio museale italiano e sul suo continuo processo di valorizzazione, che coniuga tradizione e innovazione, orizzonti globali e interessi locali.

L’incontro sarà aperto da Roberto Fedele della Fondazione Ezio De Felice e le conclusioni sono affidate a Nadia Barrella dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Completamente rinnovata nel 2018, la Pinacoteca Tosio Martinengo, situata nell’elegante Palazzo Martinengo da Barco a Brescia, conserva una straordinaria collezione d’arte che attraversa secoli di storia, dal Trecento all’Ottocento. Il percorso espositivo ospita capolavori di artisti come Raffaello, Lorenzo Lotto, Savoldo, Romanino, Moretto e Giacomo Ceruti, fino a giungere alle opere di Canova e Hayez.

Attraverso una strategia curatoriale dinamica, la Pinacoteca si configura come un luogo in perenne “animazione“, tra ciclici ri-allestimenti di mostre temporanee ed eventi culturali, in un progetto di taglio identitario e civico che si apre a prospettive globali.

La Fondazione Brescia Musei gestisce un patrimonio unico che include, insieme alla Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo di Santa Giulia e Brixia. Parco archeologico di Brescia romana – riconosciuti sito UNESCO dal 2011 – il Castello di Brescia con il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” e il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, oltre alla sala cinematografica Nuovo Eden.

Attraverso la progettazione e produzione di mostre temporanee e attività culturali originali, la Fondazione si impegna a valorizzare e promuovere il ricco patrimonio artistico e culturale di Brescia, contribuendo attivamente alla scena culturale nazionale e internazionale.

L’incontro con il direttore Stefano Karadjov è il 16° dell’intera rassegna Narrare il Patrimonio museale che nasce nel 2022 per iniziativa della Fondazione Culturale De Felice in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II.

Da quest’anno, la rassegna si avvale di un prestigioso comitato organizzativo formato da Nadia Barrella, Gioconda Cafiero, Roberto Fedele, Angela Tecce e Paolo Mascilli Migliorini.

La terza edizione, che rientra nell’anno delle celebrazioni dei vent’anni della Fondazione De Felice, proseguirà fino a giugno 2025 e i prossimi incontri vedranno la partecipazione di importanti protagonisti del panorama culturale internazionale come Alexander Schwarz, Adam D. Weinberg, Andrea Viliani, Pier Federico Caliari, lo Studio Migliore+Servetto.

Ai precedenti cicli di Narrare il Patrimonio Museale hanno partecipato numerosi architetti progettisti, direttori di musei e operatori culturali tra i quali: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini e Andrea Milanese, Alexander Debono, Sylvain Bellenger e Liliana Uccello, Giovanni Minucci, Francesca D’Onofrio e Gianluca Bove (prima edizione 2022-2023). Sono stati ospiti della seconda edizione (2023-2024): Saverio Isola, Stefano Peyretti, Santo Giunta, Fabrizia Paternò, Laura Giusti, Alberto Sifola, Riccardo Imperiali, Christian Greco, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci e Stephan Verger.

Un’esperienza che si rinnova per la Fondazione De Felice, luogo ricco di memoria del museo che ha scelto di continuare ad essere interlocutore privilegiato in Italia e unico in Campania per quanti hanno interesse a discutere di spazi, progetti e idee rivolte al mondo dei Musei.

È possibile rivedere le registrazioni degli incontri su YouTube Fondazione De Felice.

Aggiornamenti del calendario degli appuntamenti su www.fondazionedefelice.it

Fondazione Ezio De Felice

Narrare il Patrimonio Museale

16° incontro

Giovedì 13 febbraio 2025 – ore 18

Napoli, Palazzo Donn’Anna

Incontro con

Stefano Karadjov, Direttore Fondazione Brescia Musei

IN-animazione. La Fondazione Brescia Musei e la Pinacoteca Tosio Martinengo

www.fondazionedefelice.it