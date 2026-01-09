Narrare il patrimonio, nuovo appuntamento giovedì 15 in Fondazione Ezio De Felice

- pubblicità -

Trasformare la memoria millenaria della Magna Grecia in un’energia capace di generare valore culturale, sociale ed economico: è questo il tema al centro del 22° appuntamento della rassegna “Narrare il Patrimonio Museale”, dedicata al mondo della Museografia e della Museologia e promossa dalla Fondazione Ezio De Felice.

L’incontro, dal titolo “#Pastinprogress – La sfida dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari”, si terrà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18.00 nella splendida cornice del Teatro di Palazzo Donn’Anna, a Napoli, e avrà come ospite protagonista Filippo Demma, archeologo del Ministero della Cultura, Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Direttore ad interim dei Musei Nazionali di Matera e della Direzione regionale Musei Basilicata.

L’appuntamento sarà introdotto da Roberto Fedele della Fondazione Ezio De Felice e si concluderà con l’intervento di Nadia Barrella, docente presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Nel suo intervento, Demma presenterà il percorso di ricerca, tutela e valorizzazione avviato nei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari come modello di gestione innovativa del patrimonio culturale. Un lavoro che prende le mosse da luoghi simbolo della storia occidentale – Sibari, Thurii, Copia, Crotone e Capo Colonna – per restituire loro un ruolo attivo nel presente, capace di incidere sullo sviluppo dei territori e sulla qualità della vita delle comunità. Ampio spazio sarà dedicato al Parco archeologico di Sibari, uno dei più estesi e significativi siti del Mediterraneo di età arcaica e classica, situato sulla costa ionica della Calabria, nei pressi della foce del fiume Crati.

L’incontro offrirà inoltre l’occasione per presentare i risultati più recenti raggiunti dai Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, che nell’estate 2025 hanno registrato un traguardo storico: 143.456 visitatori tra giugno e agosto, con un incremento del 24% rispetto al 2024 e numeri quasi quintuplicati rispetto al 2019.

Filippo Demma, archeologo classico di formazione, ha studiato a Napoli, Roma e Berlino. Ha insegnato Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso le Università di Roma “La Sapienza”, Cassino, Camerino e la Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Ha diretto e partecipato a numerose campagne di scavo in Italia e all’estero, in particolare in Francia, Turchia ed Egitto. In servizio presso il Ministero della Cultura dal 2010, ha ricoperto incarichi di direzione e tutela in diversi contesti di rilievo, tra cui i Parchi archeologici di Cuma e Liternum e il Parco archeologico sommerso di Baia. Attualmente è Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – museo di rilevante interesse nazionale con autonomia speciale – e insegna Museografia presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Torino.

Con il 22° appuntamento di “Narrare il Patrimonio museale”, la Fondazione Ezio De Felice rinnova il proprio impegno nel promuovere il dialogo tra ricerca, istituzioni e società sui temi della valorizzazione del patrimonio culturale e delle politiche museali contemporanee.

La rassegna è promossa in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II e si avvale di un prestigioso comitato organizzativo formato da Nadia Barrella, Gioconda Cafiero, Roberto Fedele, Angela Tecce e Paolo Mascilli Migliorini.

Ai precedenti cicli di Narrare il Patrimonio Museale hanno partecipato numerosi architetti progettisti, direttori di musei e operatori culturali tra i quali: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini e Andrea Milanese, Alexander Debono, Sylvain Bellenger e Liliana Uccello, Giovanni Minucci, Francesca D’Onofrio e Gianluca Bove (prima edizione 2022-2023). Sono stati ospiti della seconda edizione (2023-2024): Saverio Isola, Stefano Peyretti, Santo Giunta, Fabrizia Paternò, Laura Giusti, Alberto Sifola, Riccardo Imperiali, Christian Greco, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci e Stephan Verger. Mentre la terza edizione (2024-2025) ha ospitato Andrea Viliani, Pier Federico Mauro Maria Caliari, Adam Weinberg, Alexander Schwarz, Stefano Karadjov, Marco Sala e Gabriel Zuchtriegel. Il primo ospite della quarta edizione (2025-2026) è stato Ico Migliore.

È possibile rivedere le registrazioni degli incontri su YouTube Fondazione De Felice. Aggiornamenti del calendario degli appuntamenti su www.fondazionedefelice.it

Fondazione Ezio De Felice – Narrare il Patrimonio

15 gennaio 2026 – ore 18.00

Teatro di Palazzo Donn’Anna – Largo Donn’Anna, 9 – Napoli

#PASTINPROGRESS – LA SFIDA DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Incontro con FILIPPO DEMMA, Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Direttore ad interim dei Musei Nazionali di Matera e Direzione regionale Musei Basilicata