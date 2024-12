N’Arte Christmas festival al Vomero

- pubblicità -

Il Festival, promosso dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus, l’Associazione di promozione sociale N’Arte, Aloha Eventi e Stragency gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, della V Municipalità, della Consulta della Legalità Municipalità Vomero Arenella, rientra nella programmazione culturale di Napoli Città della Musica, e coinvolgerà migliaia di persone della città di Napoli, promuovendo le attività solidali della Fondazione Silvia Ruotolo onlus a favore dell’infanzia e del territorio, dando opportunità ai giovani artisti emergenti della città di Napoli di esprimersi nel villaggio di Natale che animerà il Belvedere di San Martino, in coerenza con gli obiettivi di inclusione e valorizzazione del quartiere.

Il cuore del progetto:

N’ARTE CHRISTMAS FESTIVAL si pone come anello di congiunzione tra mondi diversi, unendo culture, razze, stili di vita, tradizione e innovazione. L’obiettivo primario è quello di favorire un forte senso di comunità, in particolare tra le nuove generazioni di giovani in formazione, e rilanciare i quartieri di Napoli come spazi di socializzazione autentica, sempre più rara nell’attuale contesto urbano.

Attraverso il Festival, che si fregia dell’onere di avere lo scrittore Maurizio de Giovanni quale suo padrino culturale, e la sua ricca programmazione, verranno valorizzati i giovani talenti locali, attraverso lo spazio dedicato alla musica sul piazzale della Certosa di San Martino che darà visibilità a una nutrita schiera di artisti emergenti – musicisti, pittori, fotografi – che, pur avendo talento e passione, spesso non trovano adeguate occasioni di espressione.

In occasione del Natale saranno incoraggiate la solidarietà e il volontariato, attraverso l’organizzazione di un’asta benefica con un’opera del maestro Alessandro Flaminio, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Silvia Ruotolo Onlus, impegnata nel sostegno delle famiglie in difficoltà e non solo, una mostra dell’artista di fama nazionale ed internazionale Alessandro Ciambrone il cui ricavato andrà a sostegno delle attività benefiche promosse dal Festival, lo scoprimento di un’opera inedita dello scultore internazionale Domenico Sepe e la donazione al Festival di una sua opera a sostegno delle finalità benefiche, la promozione dell’iniziativa solidale Il Giocattolo Sospeso, per donare regali natalizi ai bambini meno fortunati del territorio, ed il coinvolgimento di residenti e turisti con l’Aperitivo Solidale.

I promotori del Festival, per la prima edizione di N’ARTE CHRISTMAS FESTIVAL, scelgono di sostenere il Dipartimento di Attività Integrata Materno-Infantile dell’AOU Federico II.

In particolare, i fondi raccolti saranno destinati a supportare le cure mediche per i neonati del reparto di Terapia Intensiva e Neonatologia, oltre che per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. Un invito alla solidarietà come gesto di vicinanza concreta alle famiglie e ai piccoli ospiti dell’Ospedale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, valorizzando il lavoro straordinario del personale medico che ogni giorno offre un contributo prezioso e insostituibile.

Il N’ARTE CHRISTMAS FESTIVAL ha, inoltre, una forte prospettiva di genere, grazie alla collaborazione con l’Associazione Meti Academy che sarà presente con il suo Progetto Donna. Ogni giorno dalle 16 alle 18 si terranno workshop e attività pratiche, aperti al pubblico e gratuiti, con professionisti del settore, per sostenere le donne nell’acquisire nuove competenze e strumenti utili per la carriera e la ricerca occupazionale.

L’assessore al Turismo Teresa Armato: “Sono molto contenta di poter presentare questo evento, in una delle zone più belle e iconiche della città come San Martino ed è anche un modo per decentrare e decongestionare i flussi turistici. E’ un evento molto bello con varie finalità, la raccolta di fondi per i bambini malati, l’aiuto e l’orientamento per le donne disoccupate e poi naturalmente una finalità artistica perché ci sarà un ricchissimo programma di eventi musicali. Un grazie particolare va alla Fondazione Silvia Ruotolo ed in particolare ad Alessandra Clemente”.

Presidente della Fondazione Silvia Ruotolo, Alessandra Clemente: “N’arte Christmas Festival è un evento dedicato ai giovani, alla cultura ed alla solidarietà. Il Festival nasce dall’esigenza di “riempire” un bellissimo spazio come quello di San Martino e di rendere il talento dei giovani di questa città protagonisti dando a tutti la possibilità di dare un contributo di beneficenza ad una grande causa. La Fondazione Silvia Ruolo ha scelto di sostenere l’azione del Dipartimento di Attività Integrata Materno-Infantile dell’AOU Federico II. Tutto questo sarà possibile grazie alla grande partecipazione di artisti, aziende, associazioni del territorio”.

La settimana prevede una ricca programmazione che alterna momenti di svago, cultura e riflessione.

L’accesso alla piazza sarà libero e regolamentato nel rispetto delle normative vigenti in materia di safety e security (Circolare Ministeriale del 7 giugno 2017). Saranno implementati controlli per garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, grazie anche alla presenza di un servizio di Protezione Civile.

Hanno aderito all’iniziativa con le loro casette enogastronomiche eccellenze del territorio quali Ciro a Mergellina, Tandem Ragù, Notarì Cruncy corner, Mosaiko Enterpraise, Catering Aloha.

Media Partners e Partner del N’ARTE CHRISTMAS FESTIVAL sono Italia Power, Radio Marte, Deltronics, Ipas Group, Le Stelle, Il Numeraio di Pasquale de Stefano, Grafos, GULP, Atelier Vanitas, Booty Farm, Sport7, Rush, Drop, Jungle Agribar, Mercol&Mix, Blik, Is-art studio, King Esport.

Il N’ARTE CHRISTMAS FESTIVAL rappresenta un’opportunità unica per trasformare il cuore di Vomero in un punto di incontro culturale, creativo e solidale. Un evento che non solo arricchirà il Natale partenopeo ma contribuirà a costruire una comunità più coesa e inclusiva, valorizzando le eccellenze, la solidarietà.