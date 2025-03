Nasce a Lecce il Museo dei Bambini: un’esperienza educativa innovativa

- pubblicità -

Dalla Silicon Valley al cuore del Sud Italia: il Museo dei Bambini di Lecce apre le porte il 15 marzo 2025.

Un nuovo polo educativo e ludico sta per arricchire il panorama culturale italiano. Il Museo dei Bambini di Lecce, che aprirà ufficialmente il 15 marzo 2025, nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva e interattiva dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Un’iniziativa che coniuga innovazione e tradizione, tecnologia e gioco, per promuovere un apprendimento stimolante e coinvolgente.

Alla guida di questo ambizioso progetto c’è Crina Bordas, imprenditrice nel settore tecnologico con un background nella Silicon Valley. Dopo anni trascorsi in California, Bordas ha scelto di trasferirsi in Puglia con la sua famiglia e di mettere la sua esperienza al servizio dell’educazione dei più piccoli.

Abbiamo avuto il piacere di intervistarla per scoprire la visione e le ambizioni che animano il Museo dei Bambini di Lecce.

Un sogno che diventa realtà

M.C.: Dottoressa Bordas, come nasce l’idea del Museo dei Bambini di Lecce?

“La mia esperienza nella Silicon Valley mi ha insegnato che il futuro appartiene a chi sa immaginare, sperimentare e adattarsi ai cambiamenti. Sono madre di tre bambini e ho sempre cercato per loro luoghi dove potessero apprendere giocando, esplorando senza paura di sbagliare. Ho notato che in Italia mancava un luogo che combinasse questi principi con un approccio strutturato e accessibile a tutti. Così è nata l’idea di creare il Museo dei Bambini di Lecce, uno spazio dove i più piccoli possano sviluppare le loro capacità in un ambiente sicuro, stimolante e ricco di esperienze interattive.”

M.C.: Perché ha scelto proprio Lecce per realizzare questo progetto?

“Lecce è una città che ha un cuore pulsante di cultura e creatività. Ha una comunità attenta alla crescita dei più piccoli e un’atmosfera familiare che la rende perfetta per un’iniziativa del genere. Inoltre, con il suo centro storico pedonale e la sua vivacità, rappresenta una meta ideale per le famiglie, sia residenti che turistiche. Vogliamo contribuire a rendere Lecce ancora più attrattiva, offrendo un punto di riferimento educativo e di intrattenimento per bambini di tutte le età.”

Un museo su misura per i bambini

Il Museo dei Bambini di Lecce non è un semplice spazio espositivo, ma un vero e proprio laboratorio interattivo.

M.C.: Quali sono le principali attrazioni e attività che troveremo all’interno del museo?

“Abbiamo progettato esperienze uniche, tutte pensate per stimolare la creatività, la curiosità e il pensiero critico. Tra le principali attrazioni ci saranno:

Mostre scientifiche interattive : esperimenti pratici per esplorare aerodinamica, gravità, suono e movimento.

: esperimenti pratici per esplorare aerodinamica, gravità, suono e movimento. Arena delle sfide : attività che incoraggiano la resilienza, l’adattabilità e il pensiero critico.

: attività che incoraggiano la resilienza, l’adattabilità e il pensiero critico. Stazioni collaborative : esperienze incentrate sul lavoro di squadra, la strategia e il problem-solving.

: esperienze incentrate sul lavoro di squadra, la strategia e il problem-solving. Stanza sensoriale : uno spazio pensato per favorire lo sviluppo sensoriale e l’autoregolazione.

: uno spazio pensato per favorire lo sviluppo sensoriale e l’autoregolazione. Zona “Sì” : un’area sicura per i più piccoli, dove i neonati e i bambini in età prescolare possono esplorare liberamente.

: un’area sicura per i più piccoli, dove i neonati e i bambini in età prescolare possono esplorare liberamente. Conquista il Rubicon Trail: una sfida pratica in cui i bambini guidano veicoli 4×4 a distanza, sperimentando le leggi della fisica applicata.”

“Il nostro approccio è basato sulla libera esplorazione. Vogliamo dare ai bambini la possibilità di sperimentare, sbagliare e trovare soluzioni, aiutandoli a sviluppare indipendenza e fiducia in sé stessi.”

Un modello educativo all’avanguardia

M.C.: Qual è il valore aggiunto del Museo dei Bambini rispetto ad altre esperienze educative tradizionali?

“La differenza principale sta nell’approccio: qui il bambino è al centro dell’esperienza. Non è uno spettatore passivo, ma un protagonista attivo. Abbiamo integrato modelli educativi ispirati ai migliori esempi internazionali, dalla Reggio Emilia Approach fino agli spazi interattivi dei musei americani. Il nostro obiettivo è ispirare il futuro attraverso il gioco, offrendo ai bambini strumenti concreti per affrontare le sfide del domani con creatività e sicurezza.”

Lecce, una città che investe sul futuro

L’iniziativa ha ricevuto il plauso delle istituzioni locali.

“Questo museo rappresenta la Lecce che vogliamo: una città che valorizza la cultura e l’innovazione, offrendo opportunità alle nuove generazioni”, ha dichiarato il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla. “Investire nei bambini significa investire nel futuro della nostra comunità.”

Inaugurazione ufficiale il 15 marzo 2025

M.C.: Come sarà strutturata l’inaugurazione?

“Il 15 marzo 2025 organizzeremo un evento speciale riservato alle autorità, alla stampa e agli ospiti d’onore. A partire dal giorno successivo, il museo sarà ufficialmente aperto al pubblico. Abbiamo in programma una serie di eventi e attività per le famiglie e le scuole, con laboratori tematici, spettacoli interattivi e workshop pensati per coinvolgere bambini di tutte le età.”

M.C.: Cosa si augura per il futuro del Museo dei Bambini?

“Sogno un museo vivo, sempre in evoluzione. Vorrei che diventasse un punto di riferimento non solo per la città di Lecce, ma per tutto il Sud Italia. Il nostro obiettivo è creare un luogo dove i bambini possano crescere, scoprire e immaginare il loro futuro con entusiasmo. Se riusciremo a ispirare anche solo un bambino a diventare uno scienziato, un artista o un innovatore, allora avremo raggiunto il nostro scopo.”

Con il suo mix unico di educazione e divertimento, il Museo dei Bambini di Lecce si candida a diventare una tappa imperdibile per chiunque voglia offrire ai propri figli un’esperienza di apprendimento coinvolgente e innovativa. Un’iniziativa che trasforma il gioco in conoscenza, con lo sguardo rivolto al futuro.