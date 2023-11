Nasce PersonalSÌ Il nuovo jeans che celebra lo Stile Italiano

“SÌ” è una delle parole più note della lingua italiana e un simbolo che genera bellezza, luce e positività: questa parola fa bella mostra di sé nel nome di un nuovo brand che celebra il Made in Italy, PersonalSÌ.

A Napoli, culla dell’eleganza sartoriale e della creatività mediterranea, nasce un nuovo brand che ha nel jeans il suo elemento-simbolo. PersonalSÌ è un jeans totalmente ideato, prodotto e realizzato in Italia – e, in particolare, in Campania – con elementi sartoriali di eccellenza.

Due sono le nuance di blu che caratterizzano i due differenti modelli di questo capo, la cui distribuzione è iniziata nel mese di ottobre del 2023. Il blu è il simbolo stesso dell’azzurrità del Made in Italy, della sua brillante identità.

PersonalSÌ nasce con una linea-uomo, ma il brand ha già annunciato il lancio di una speciale linea di jeans ‘cimosati’ e di una linea-donna per la primavera/estate del 2024.

In quel “SÌ” del brand si nasconde non soltanto una evidente positività “affermativa”, ma anche l’acronimo di “Stile Italiano” e le iniziali dei cognomi dei due creatori del brand, Marcello Santone e Michelangelo Iossa. PersonalSÌ è, infatti, anche la storia di un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni Ottanta e giunta sino ai giorni nostri: nato da un’intuizione del quarantanovenne imprenditore e area manager napoletano Marcello Santone, il brand è stato al centro di un lungo lavoro di creazione che ha visto coinvolto il giornalista Michelangelo Iossa, che da anni si occupa di branding e communication management per diverse realtà imprenditoriali italiane.

“SÌ! Crediamo nello Stile Italiano, nella possibilità di viverlo in profondità, di assaporarlo in ogni sua declinazione e di interpretarlo in maniera personale – spiegano Santone e Iossa, che hanno impresso questo loro messaggio anche sulla fodera/sacca interna del jeans – e per questo abbiamo voluto creare un jeans nuovo e personalizzabile: ogni capo, infatti, può essere personalizzato con le iniziali del proprio nome e cognome attraverso un lavoro sartoriale che certamente farà la gioia di coloro che lo indosseranno”.

Tra l’autunno 2023 e l’estate 2024 PersonalSÌ sarà al centro di alcune presentazioni esclusive del brand tra Napoli e Milano e in altri luoghi-simbolo della moda e della creatività italiana. Non è un caso che ogni jeans presenti una versione stilizzata della bandiera italiana, quasi un imprimatur del Made in Italy.

“Abbiamo voluto creare un jeans elegante e comodo, adottando un tessuto comfort Meissa con il 97% di cotone e un solo 3% di elastan, in modo da garantire una vestibilità brillante e versatile” spiega Marcello Santone. Con i suoi due lavaggi agli ioni senza ‘baffi’ o ‘tagli’, la sua salpa termopersonalizzata in cuoio e i suoi dettagli di sartoria d’eccellenza, PersonalSÌ è un jeans cinque-tasche in grado di raccontare la moda della contemporaneità della moda e il Made in Italy.

Per rendere omaggio al Made in Italy e – in particolar modo – a Napoli, città in cui è nato PersonalSÌ, il brand ha deciso raccontarsi nel suo primo shooting fotografico lasciandosi idealmente ‘abbracciare’ dagli spazi di uno dei luoghi più belli e panoramici del capoluogo partenopeo, il leggendario Grand Hotel Parker’s, il più antico grand hotel di Napoli, simbolo di bellezza ed eleganza senza tempo.

…ed è subito PersonalSÌ!

