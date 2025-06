Nastri d’Argento, i vincitori

- pubblicità -

L’arte della gioia di Valeria Golino (Sky) tra i titoli ‘Drama’ e Questi fantasmi! (Rai) da Eduardo, con la regia di Alessandro Gassmann, sono i vincitori più votati dai Giornalisti Cinematografici tra le Grandi Serie dell’anno.

Ai registi, alle produzioni e ai talenti che ne sono protagonisti vanno i Nastri d’Argento con i quali si è concluso a Napoli nel prestigioso sito museale di Villa Pignatelli la quinta edizione della manifestazione che il Premio della stampa specializzata dedica ai titoli della grande fiction più amata dal pubblico.

Oltre ai premi votati da 90 giornalisti, le firme del Direttivo Nazionale hanno designato ‘Serie dell’anno’ M – Il figlio del secolo (Sky), dal romanzo Premio Strega di Antonio Scurati. Con l’eccezionale performance del protagonista Luca Marinelli, un premio collettivo dedicato anche alla regia di Joe Wright, ai produttori Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios per l’Italia), Lorenzo Mieli per The Apartment – società del Gruppo Fremantle e Annamaria Morelli AD per The Apartment, in collaborazione con Fremantle e con Cinecittà S.p.A. rappresentata a Napoli dall’AD Manuela Cacciamani. Nastri agli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino che hanno scritto con lo stesso Scurati anche il soggetto di serie e di puntata e, tra i numerosi interpreti dell’intero cast, Nastro anche a Barbara Chichiarelli splendida co-protagonista per la sua interpretazione.

Ha battuto quattro titoli molto seguiti tra le serie ‘Crime’ Avetrana – Qui non è Hollywood (Disney+), prodotta da Groenlandia, diretta da Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura, e interpretata tra gli altri da una straordinaria Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima, moglie di Michele Misseri. Un successo festeggiato a Napoli insieme al regista Pippo Mezzapesa, agli sceneggiatori Antonella W. Gaeta, Davide Serino, al produttore Matteo Rovere (Groenlandia) e, in rappresentanza di Disney+, Daniel Frigo (Country Manager, The Walt Disney Company Italia) e Alessandro Saba (Head of Local Production The Walt Disney Company Italia).

Votatissimi vincitori di quest’edizione dei Nastri Serie anche regia, autori, produttori e cast della miglior serie ‘Commedia’ Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 (Sky). Al talento dei due giovanissimi protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli vanno anche il premio destinato alle ‘Rivelazioni dell’anno’ e le targhe speciali di Italo, ‘per un successo ad alta velocità’. Nastri a Sydney Sibilia (produttore e regista con Francesco Ebbasta e Alice Filippi), alla sceneggiatura con lo stesso Sibilia e Francesco Agostini (e Chiara Laudani e Giorgio Nerone) e ai produttori Nils Hartmann (Sky Studios) e Matteo Rovere (Groenlandia). Premiata dal voto dei giornalisti per la miglior serie ‘Dramedy’ Tutto chiede salvezza – stagione 2 (Netflix) diretta da Francesco Bruni, prodotta da Roberto Sessa (Picomedia), con i Nastri d’Argento andati alla produzione e al regista anche autore della sceneggiatura con Daniela Gambaro e con lo scrittore Daniele Mencarelli, autore del libro che ne ha ispirato la serie.

La Rai è ancora una volta vincitrice con il miglior ‘Film TV’, sempre tratto da Eduardo, Questi fantasmi! (Rai), in assoluto il più votato di tutti e in questa versione diretto da Alessandro Gassmann con Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Alessio Lapice e Maurizio Casagrande. I Nastri sono andati, con il regista, ai produttori Rai Fiction, a Roberto Sessa (Picomedia), a Massimiliano Gallo (tre premi da protagonista sui tre film tratti da Eduardo) che, in rappresentanza del cast, lo ritira con Alessio Lapice applauditissimo a Napoli anche come interprete di una fiction molto amata come Imma Tataranni – Sostituto procuratore con la regia di Francesco Amato e, tra le serie di questa stagione, de La vita che volevi creata e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta.

Proprio quest’ultimo uno dei titoli citati tra i Nastri ai cinque protagonisti dell’anno più ’iconici’ della stagione scelti dai giornalisti: Monica Guerritore per la sua straordinaria performance in Inganno (Netflix), titolo per il quale è stato premiato anche il regista Pappi Corsicato, Luca Marinelli per M – Il figlio del secolo (Sky), Alba Rohrwacher per L’amica geniale – Storia della bambina perduta (Rai), Kim Rossi Stuart per Il Gattopardo (Netflix) e Vittoria Schisano per La vita che volevi (Netflix).

Con i titoli più votati hanno vinto anche i loro ‘Protagonisti’: Tecla Insolia straordinaria Modesta ne L’arte della gioia (Sky), Filippo Timi grande interprete in Dostoevskij (Sky) di Damiano e Fabio D’Innocenzo. E proprio ai fratelli D’Innocenzo, comunque tra i più votati nel “Crime”, va un Premio speciale per la coerenza nella loro autorialità cinematografica ‘importata’ anche nella narrazione seriale.

Nastri d’Argento anche per ‘Attrici e attori non protagonisti’, dalla coppia candidata tra le migliori non protagoniste de L’arte della gioia (Sky) Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca a Guido Caprino, un vero trionfo per la serie diretta da Valeria Golino, anche sceneggiatrice, tratta dal romanzo ‘cult’ di Goliarda Sapienza, in quest’edizione dei Nastri d’Argento conquistati oltre che dal suo cast anche dai produttori Nils Hartmann (Sky Studios), Viola Prestieri (HT Film), dagli sceneggiatori Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo, al regista che ha firmato la penultima puntata della serie, Nicolangelo Gelormini e da Alma Noce, premiata tra i più giovani talenti dai Nastri d’Argento insieme alla Fondazione Nobis.

Nel corso della serata napoletana a Villa Pignatelli ancora una volta in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e con il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo (e di partner istituzionali come il main sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo Imaie e Fondazione Nobis) grande attenzione agli autori anche nella collaborazione tra Nastri d’Argento e SIAE che hanno condiviso un premio speciale proprio per la scrittura assegnando il Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura ad Alice Urciuolo, giovane autrice del romanzo Adorazione – subito lanciato dai Premi più importanti e diventato anche serie – davvero una outsider anche nella serialità con titoli molto amati dalle generazioni più giovani come Skam Italia e, tra gli altri, la prima serie di Prisma. A lei e a tutti gli sceneggiatori premiati – come ormai tradizione – le simboliche Penne d’Argento Campo Marzio.

La Rai è stata protagonista, con alcuni titoli molto amati, nella scelta condivisa dai Nastri d’Argento che hanno premiato con Nuovo Imaie la coppia regina di una delle ultime serie trasmesse da Rai 1: i protagonisti di Costanza Miriam Dalmazio (già premiata tra i Nastri Serie con Studio Battaglia) e Marco Rossetti, popolarissimo grazie anche a Un passo dal cielo, Doc – Nelle tue mani, Blackout – Le verità nascoste, fra gli altri.

Festeggiatissimo infine con un Premio speciale Salvatore Esposito con i Nastri d’Argento dalla Film Commission Regione Campania in occasione del suo ventennale, un attore davvero iconico nella storia della grande serialità girata a Napoli. A lui un riconoscimento per celebrare oggi il ritorno di Piedone – Uno sbirro a Napoli che grazie a Esposito ha rilanciato la grande popolarità del personaggio interpretato un tempo da Bud Spencer.

Autori, regia, produzioni e crediti delle serie premiate sono in dettaglio nell’elenco che segue e in allegato.

I partner e gli sponsor dell’edizione 2025

Con il MiC – Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e audiovisivo e il main sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sono partner istituzionali della manifestazione Nuovo Imaie e Fondazione Nobis.

Sponsor ufficiali: Italo Treno, Hamilton, Cotril, GE-Gruppo Eventi, Bazr, Chateau d’Ax, Stellantis, Campo Marzio e Benedetta Riccio. Grazie all’orafo Michele Affidato per la realizzazione esclusiva dei Nastri Serie. Partner tecnici: Brivido&Sganascia, IVDR.

I Giornalisti Cinematografici sostengono l’iniziativa “Cinema Revolution”, la campagna promozionale del Ministero della Cultura in questi giorni al via, che rilancia il cinema con il biglietto scontato.

La selezione

I titoli candidati, anche su segnalazione degli iscritti al SNGCI, sono stati selezionati tra le serie andate in onda su reti e piattaforme dal 1° Giugno 2024 al 31 Maggio 2025 e scelti, come i premi speciali, dal Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e composto da Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi. Nel Direttivo Romano Milani, Segretario generale e Franco Mariotti (Sindaco).

I Nastri d’Argento

sostengono la campagna

TUTTI I PREMI

LA ‘SERIE DELL’ANNO’

M – IL FIGLIO DEL SECOLO (SKY)

Regia Joe WRIGHT

Protagonista Luca MARINELLI

Scritta da Stefano BISES e Davide SERINO

Prodotta da Sky Studios, The Apartment – società del Gruppo Fremantle,

in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions,

in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A.

LE ‘ICONE’ DELL’ANNO

Monica Guerritore Inganno

Luca MARINELLI M – Il figlio del secolo

Alba Rohrwacher L’amica geniale – Storia della bambina perduta

Kim ROSSI STUART Il Gattopardo

Vittoria Schisano La vita che volevi

MIGLIOR SERIE ‘COMMEDIA’

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 (SKY)

Una serie di Sydney SIBILIA

Regia Sydney SIBILIA (ep. 1, 2), Alice FILIPPI (ep. 3, 4, 6), Francesco EBBASTA (ep. 5, 7, 8)

Scritto da Francesco AGOSTINI, Chiara LAUDANI, Giorgio NERONE, Sydney SIBILIA

Una produzione Sky Studios e Grøenlandia (società del Gruppo Banijay)

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’

AVETRANA – QUI NON è HOLLYWOOD (DISNEY+)

Regia Pippo Mezzapesa

Sceneggiatura Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa, Davide Serino

(ep. 1 in collaborazione con Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni)

Una produzione Grøenlandia (società del Gruppo Banijay)

MIGLIOR SERIE ‘DRAMA’

L’ARTE DELLA GIOIA (SKY)

Regia Valeria GOLINO, Nicolangelo Gelormini (ep. 5)

Sceneggiature Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli, Stefano Sardo

Prodotta da Sky Studios, HT Film

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’

TUTTO CHIEDE SALVEZZA | STAGIONE 2 (NETFLIX)

Regia Francesco BRUNI

Scritta da Francesco Bruni, Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro

Prodotta da PICOMEDIA

MIGLIOR ‘FILM TV’

QUESTI FANTASMI! (RAI)

Regia Alessandro GASSMANN

Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Filippo GILI

Una produzione PICOMEDIA in collaborazione con rai fiction

ATTRICE PROTAGONISTA

Tecla INSOLIA L’arte della gioia

ATTORE PROTAGONISTA

Filippo TIMI Dostoevskij

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria BRUNI TEDESCHI e Jasmine TRINCA L’arte della gioia

ATTORE NON PROTAGONISTA

Guido CAPRINO L’arte della gioia

I PREMI SPECIALI

NASTRO d’ARGENTO SIAE

Alice URCIUOLO

scrittrice e sceneggiatrice

NUOVO IMAIE – SERIE

Miriam DALMAZIO e Marco ROSSETTI Costanza

FONDAZIONE NOBIS – SERIE

Alma NOCE L’arte della gioia

LE ‘RIVELAZIONI DELL’ANNO’

Elia NUZZOLO, Matteo Oscar GIUGGIOLI Hanno ucciso l’uomo ragno

PREMIO SPECIALE

Damiano e Fabio D’INNOCENZO

per l’autorialità cinematografica

PREMIO SPECIALE

Pappi CORSICATO Inganno

per la regia di un grande successo internazionale

PREMIO SPECIALE

Salvatore ESPOSITO Piedone – Uno sbirro a Napoli

per 20 anni di Film Commission Regione Campania

I NASTRI d’ARGENTO GRANDI SERIE

sono un progetto speciale dei Nastri d’Argento

in collaborazione con Film Commission Regione Campania

Premio di interesse culturale nazionale, i NASTRI d’ARGENTO nel 2025 alla 79.ma edizione

sono realizzati dal SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani

con il sostegno del MiC – Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e audiovisivo

e con il supporto di partner istituzionali e sponsor privati

Partner istituzionali SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori

Nuovo Imaie, Fondazione Nobis

Sponsor 2025

Per i Nastri d’Argento

Michele Affidato

Orafo

Italo Treno

Hamilton

Cotril

GE-Gruppo Eventi

Bazr

Chateau d’Ax

Stellantis

Campo Marzio

Benedetta Riccio

Partner tecnici

Brivido&Sganascia, IVDR