Neri Marcorè al Cineforum Arci Movie

Il Cineforum di Arci Movie, giunto alla 34esima edizione, ha accolto un grande protagonista della settima arte e del mondo dello spettacolo, Neri Marcorè. L’eclettico artista è intervenuto ieri sera al cinema Pierrot di Napoli per presentare “Zamora”, suo esordio alla regia, e per incontrare il pubblico. Ad accompagnarlo Giovanni Esposito, lunga carriera tra produzioni cinematografiche e televisive, volto di diverse commedie e fiction e protagonista di celebri programmi in TV.

Da Ken Loach a Francesco Rosi, da Mario Martone a Toni Servillo, da Pupi Avati a Nanni Moretti. Ancora una volta la rassegna di Arci Movie porta nella sala di Napoli Est artisti di grande spessore, tra i più importanti protagonisti del cinema, della TV e dello spettacolo degli ultimi trent’anni.

«È stato un onore ospitare Neri Marcorè a Ponticelli per presentare il suo primo lungometraggio. Da sempre la nostra rassegna punta su film di qualità che sappiano emozionare, divertire e far riflettere. E per questo abbiamo scelto Zamora. Contenti di aver portato Marcorè al Pierrot per un incontro molto ricco ed emozionante e per aver accolto un artista di straordinario talento». Così Roberto D’Avascio, presidente dell’associazione Arci Movie.

La kermesse di Arci Movie, che proseguirà fino a maggio, si svolge con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli, in collaborazione con Arci Nazionale, UCCA e con diverse realtà associative di Napoli Est.