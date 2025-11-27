Nicola Samorì al Museo di Capodimonte e alla Pinacoteca Ambrosiana

Due poli complementari della storia artistica italiana – il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano – accolgono Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, in mostra a Napoli dal 29 novembre 2025 e a Milano dal 28 novembre 2025 al 13 gennaio 2026.
Una sola operazione culturale articolata in due sedi, pensata per mettere in dialogo identità museali profondamente diverse e costruire una riflessione condivisa sulla tradizione, sulla vitalità delle sue forme e sulla possibilità di ripensarla con lo sguardo contemporaneo.
La Sala Causa di Capodimonte, che riapre completamente restaurata, accoglie una parte ampia del progetto: quasi quaranta opere di Samorì dialogano con i capolavori di Bruegel, Pontormo, Parmigianino, Ribera ed El Greco.
Qui, nel cuore del barocco napoletano, la pelle – superficie pittorica e metafora del corpo – diventa il luogo in cui la tradizione viene ferita, sondandone la resistenza e rivelandone nuove possibilità espressive.
|Per Samorì, la tappa napoletana non è un debutto ma un ritorno, che affonda le sue radici in Black Square, il progetto site specific a cura di Demetrio Paparoni, presentato nel 2020 alla Fondazione Made in Cloister.
In quel contesto, l’artista aveva costruito un percorso nella materia viva di Napoli: al centro del chiostro svettava Drummer, scultura monumentale circondata da un tappeto nero di migliaia di lapilli e piccole teste in gres.
Il dialogo proseguiva nelle opere su rame, negli affreschi stratificati e nei dipinti su onice, tutti attraversati dal tema della ferita e della rigenerazione.
Black Square rivelava così il cuore della ricerca di Samorì: la materia come archivio vivente, la decadenza come forza creativa, la storia come campo di continua metamorfosi.
Il Disinganno è un’acquaforte su rame realizzata da Nicola Samorì per la Collezione Bottega Made in Cloister: una serie numerata e firmata di venti esemplari su carta Hahnemühle da 350 grammi in puro cotone, prodotta in occasione della mostra Black Square con la collaborazione di Maestri tipografi.
Il titolo fa esplicito riferimento all’omonima scultura in marmo di Francesco Queirolo, conservata nella Cappella Sansevero di Napoli. Nell’incisione protagonista è il Drummer, esposto nel 2020 sotto l’essiccatoio borbonico in Fondazione Made in Cloister, coperto da un groviglio di filamenti dai quali il corpo acefalo tenta di liberarsi.
Ogni pezzo della Collezione Bottega unisce artigianato e ricerca artistica, pensato per chi vuole scoprirne la storia e il delicato valore.
