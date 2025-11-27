Nicola Samorì al Museo di Capodimonte e alla Pinacoteca Ambrosiana

Per Samorì, la tappa napoletana non è un debutto ma un ritorno, che affonda le sue radici in Black Square, il progetto site specific a cura di Demetrio Paparoni, presentato nel 2020 alla Fondazione Made in Cloister. In quel contesto, l’artista aveva costruito un percorso nella materia viva di Napoli: al centro del chiostro svettava Drummer, scultura monumentale circondata da un tappeto nero di migliaia di lapilli e piccole teste in gres. Il dialogo proseguiva nelle opere su rame, negli affreschi stratificati e nei dipinti su onice, tutti attraversati dal tema della ferita e della rigenerazione. Black Square rivelava così il cuore della ricerca di Samorì: la materia come archivio vivente, la decadenza come forza creativa, la storia come campo di continua metamorfosi.