Nino.18 giorni, sold out la prima, saluti in sala al The Space giovedì 20

- pubblicità -

A grande richiesta raddoppiano le anteprime di “NINO. 18 GIORNI”, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni D’Angelo, che è stato presentato martedì 11 novembre, alle ore 20.30 e alle ore 20.45 (proiezioni SOLD OUT) al Cinema Metropolitan di Napoli e lunedì 17 novembre alle ore 20.50 e alle ore 21.00 (proiezioni SOLD OUT) al Cinema Giulio Cesare di Roma con un incontro speciale dedicato al pubblico in sala

Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.

Giovedì 20 novembre, infatti, alle ore 20:00, Nino D’Angelo e il regista Toni D’Angelo saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del nuovo film documentario “Nino. 18 Giorni”.

Il film documentario su Nino D’Angelo, diretto dal figlio Toni D’Angelo, è un racconto intenso e toccante che scava nell’anima di un artista capace di attraversare generi, palcoscenici e generazioni, restando sempre fedele alle proprie radici.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1019/HO00003305/72952

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.