Non solo Premio Elsa Morante

Mentre presso l’Auditorium della Rai di Napoli, si svolge la cerimonia di premiazione della XXXVIII edizione del Premio Elsa Morante, che vede protagonista la grande cultura italiana posta al centro di un evento incredibile per la sua capacità di comunicazione e diffusione in Italia e nel mondo. Tutt’intorno e nei giorni vicini a quello del Premio, l’Associazione Premio Elsa Morante, in collaborazione con altri enti, realizza altri incontri, appuntamenti, attività collaterali digitali e in presenza.

Molte avvengono sui social del Premio (il solo profilo Facebook supera il 1000000 di visualizzazioni in questo periodo) dove vengono trasmessi contenuti extra, video dei vari personaggi, interazioni col vastissimo pubblico. Sulla pagina della Rai, www.ufficiostampa.rai.it , viene trasmessa la diretta streaming del Premio, poi ripresa dai social del Morante, fb, instagram e tik tok.

Intanto è in corso una piccola e pregevole mostra d’arte del pittore siciliano Giuseppe Notarbartolo, autore del ritratto verde di Elsa Morante, immagine guida dell’edizione di quest’anno. Si chiama “Donne di scrittura”, raccoglie ritratti di grandi scrittrici del secolo scorso ed è visitabile presso gli spazi della diagnostica Anniballo, in via Carducci 29 a Napoli.

L’infaticabile Presidente della giuria, la straordinaria scrittrice Dacia Maraini, accompagnata dall’organizzazione del Morante, presenta il giorno dopo il Premio, in due luoghi diversi, uno dei suoi ultimi libri “Ti parlo, mi ascolti?” pubblicato con la Giannini editore. Infatti, la mattina del 16 maggio alle 10,30 sarà a Frattaminore, presso la Biblioteca Comunale, con Elisabetta Luongo e Giuseppe Bencivenga. Nel pomeriggio, invece, sarà a Saviano, a Palazzo Allocca, alle 19, con Vincenzo Simonelli, Leonardo Perretta e Vincenzo Pugliese.

Il 16 maggio alle 10, invece, il premio Elsa Morante vara un nuovo format dal titolo “Made in Culture”, interviste frizzanti e approfondite a personaggi della cultura e dello spettacolo, che poi andranno montate in puntate visibili sui canali del Morante. Il primo ospite, intervistato da Tiuna Notarbartolo, Direttore del Premio e da Antonio Parlati, Direttore di Rai Napoli è il cantante LDA. Made in Culture sarà realizzato a Teatrino di Corte di Palazzo Reale di Napoli, all’interno degli appuntamenti di “Orientalife”, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili e con la Fondazione Campania dei Festival.