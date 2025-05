Notte Europea dei Musei, gli appuntamenti

- pubblicità -

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, su iniziativa del Ministero francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM, per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania insieme ai Musei nazionali del Vomero aderisce alla manifestazione, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, con l’apertura serale dei musei e siti in tutta la regione al costo simbolico di 1 euro – eccetto le gratuità previste per legge- accompagnata da eventi e iniziative in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per promuovere insieme le attività degli Istituti e favorire la conoscenza del patrimonio museale in un’atmosfera inconsueta e particolarmente suggestiva.

Incontri, visite guidate, spettacoli, concerti e performance artistiche saranno un’occasione condivisa per vivere i musei e il patrimonio culturale in un orario eccezionalmente prolungato, partecipando agli eventi in programma.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2025) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees #museitaliani

Programma degli eventi per la Notte Europea dei Musei

NAPOLI

Villa Floridiana

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Presentazione del volume “Ceramica contemporanea d’autore in Italia” di Francesca Pirozzi, ore 18.00

In occasione della Notte Europea dei Musei 2025, il Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30, con biglietto al costo simbolico di 1 euro.

Alle 18.00 nell’Auditorium del Museo sarà presentato il saggio “Ceramica contemporanea d’autore in Italia” di Francesca Pirozzi, edito da FedOA – Federico II University Press, nella collana «Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche». L’evento, che si inscrive nell’ambito della XI edizione della manifestazione Buongiorno Ceramica! 2025 – eventi collaterali, la festa diffusa della Ceramica Italiana organizzata da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, prevede: saluti istituzionali di Amalia Bizzarro, referente del Museo Duca di Martina, introduzione di Patrizia Piscitello, curatore del Museo Duca di Martina, interventi di Isabella Valente, docente di Storia d’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaia Salvatori, già docente di Storia d’Arte Contemporanea all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, e dell’autrice, Francesca Pirozzi.

Argomento centrale della monografia di Pirozzi è la produzione ceramica d’autore contemporanea in Italia, analizzata dal punto di vista delle prassi produttive adottate dagli artisti/designer e riportate ai relativi contesti culturali e ideologici. All’assoluta rilevanza del fenomeno di fioritura della ceramica italiana nel Novecento non corrisponde, però, un’indagine e valorizzazione negli studi storico-artistici, per cui l’obiettivo della ricerca è tracciare una campionatura del ‘fare arte in ceramica’, così da individuare le esperienze più significative nel panorama multiforme delle manifestazioni ceramico-artistiche italiane contemporanee.

Francesca Pirozzi è Ph.D in Scienze Storico-Artistiche, laureata in Architettura e in Conservazione di Beni Culturali. Ha svolto attività di ricerca per diversi enti culturali e pubblicato numerosi articoli scientifici in ambito storico-artistico, concentrando i suoi interessi nell’arte dell’età contemporanea. Insegna Storia dell’Arte nella scuola secondaria di secondo grado, si occupa di critica e curatela d’arte e opera in campo artistico con lo pseudonimo di Ellen G.

La partecipazione all’evento è gratuita, previo acquisto del biglietto di ingresso al museo (€ 1,00 con riduzioni e gratuità di legge). Si avvertono i visitatori che il biglietto del museo è digitale e il pagamento può essere effettuato solo con bancomat o carta di credito.

Info: +39 081 5788418, drm-cam.martina@cultura.gov.it

Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 18.00-21.00

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi apre le sue porte ai visitatori al di fuori del consueto orario di visita. Dalle 18.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle 20.30) sarà possibile passeggiare nel parco alle pendici della collina del Pausilypon, recentemente riaperto al pubblico con un nuovo percorso di visita, dopo un importante intervento di riqualificazione e restauro del verde. Qui la narrazione botanica si intreccia a quella storica e archeologica, attraverso una accurata ricostruzione del paesaggio vegetale connesso con l’immaginario virgiliano e leopardiano, che accoglie e racchiude il colombario romano in opus reticulatum, tradizionalmente identificato come tomba di Virgilio, un tratto dell’acquedotto augusteo, l’ingresso orientale della Crypta Neapolitana, insieme al monumento celebrativo di Giacomo Leopardi. Ingresso gratuito.

Info: +39 081669390, drm-cam.tombadivirgilio@cultura.gov.it

Certosa di San Martino

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Concerto “Chitarra in scena” – Capolavori dal mondo per sei corde. Giulio Tampalini in concerto, ore 20.00

In occasione della Notte Europea dei Musei, la Certosa di San Martino effettuerà un’apertura serale straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 21.30.

Sarà possibile visitare la Chiesa e gli ambienti annessi, la Sala della Cona dei Lani, il Quarto del Priore, la Sezione presepiale e la Sezione Navale. Durante l’apertura serale, grazie alla collaborazione con l’Associazione Accademia Mediterraneo Arte e Musica, si terrà il concerto “Chitarra in scena” – Capolavori dal mondo per sei corde”, che avrà luogo nel Refettorio alle ore 20.00.

Con la suggestione dell’atmosfera notturna, alla visita ai prestigiosi ambienti della Certosa e alle collezioni in essa custodite, i visitatori potranno unire l’esperienza di un viaggio musicale tra epoche, stili ed emozioni in cui la chitarra classica diventa voce narrante di un percorso affascinante, guidato da uno dei suoi più grandi interpreti: Giulio Tampalini.

Il programma del concerto, a cura di Andrea Aymone, spazia da Johann Sebastian Bach, con la maestosa Ciaccona BWV 1004, vertice del repertorio barocco, al romanticismo intimista di Napoléon Coste, con le sue Soirées d’Auteuil. Le melodie solari e malinconiche della Mallorca di Isaac Albéniz conducono nel cuore della Spagna, per giungere poi fino al Sudamerica con la mistica e potente La Catedral di Agustín Barrios. Si prosegue con due perle del virtuosismo ottocentesco: la celebre Fantasia sulla Traviata di Francisco Tárrega e le pirotecniche Variazioni sul Carnevale di Venezia, omaggio a Paganini e alla grande tradizione della variazione brillante. A concludere la serata, un omaggio speciale a Napoli e alla sua illustre tradizione chitarristica: il Rondò op. 34 in sol maggiore di Ferdinando Carulli, eseguito da Giulio Tampalini insieme a Piero Viti.

Giulio Tampalini è oggi uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici italiani. Vincitore di premi e concorsi nazionali e internazionali, tiene concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoniche in Italia, Europa, Asia ed America. È attualmente docente di chitarra presso il Conservatorio Donizetti di Bergamo e presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola.

La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al museo, al costo simbolico di 1 euro, fino ad esaurimento posti.

Info: +39 081 2294529, drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it

Castel Sant’Elmo

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Concerto Note museali, ore 20.00 | Visita guidata al Museo Novecento a Napoli, ore 21.00

In occasione della Notte Europea dei Musei, Castel Sant’Elmo e il Museo Novecento a Napoli prolungano l’orario di apertura al pubblico e aprono le porte alla musica.

Dalle ore 20.00, per questa serata speciale, l’ensemble di fiati dei giovani del Liceo Musicale Melissa Bassi di Napoli si esibirà in un affascinante programma musicale che attraversa i diversi generi e stili del Novecento. Un vero e proprio viaggio sonoro che spazia dal jazz alla musica moderna, con brani come “Passeggiando per Brooklyn” di Henghel Gualdi, che evoca l’atmosfera vibrante delle città contemporanee, fino a “The Blues Factory” di Jacob de Haan. La serata proseguirà con “Fascinating Drums” di Ted Huggens, un pezzo energico e virtuosistico che mette in risalto l’elemento ritmico, e con “New Blood”di Nat McIntosh, un brano fresco e innovativo che rappresenta la nuova generazione di musicisti.

A seguire, alle ore 21.00, il Servizio educativo di Castel Sant’Elmo accompagnerà i visitatori in una visita guidata del museo, offrendo un’occasione per scoprire la ricca collezione di opere d’arte realizzate a partire dal 1910 da artisti napoletani o attivi in città. La collezione, frutto di donazioni e comodati a lungo termine, racconta l’evoluzione dei movimenti artistici nel contesto napoletano, dal primo Novecento fino alle sperimentazioni più recenti.

Il percorso espositivo si snoda attraverso decenni fondamentali: dalla “Secessione dei 23” e le ondate futuriste, che segnano una rottura con la tradizione ottocentesca, fino al “Ritorno all’ordine”. Si attraversano poi le atmosfere del neorealismo pittorico, il linguaggio geometrico del “Movimento Arte Concreta”, e le sperimentazioni dell’“Informale” e degli anni ’60 e ’70, con le sue molteplici declinazioni tra pittura, scultura, fotografia e collage. Gli anni ’80 vedono il ritorno alla figuratività con la “Transavanguardia”, aprendo la strada a nuove sperimentazioni ambientali e installative.

La partecipazione all’evento è gratuita, previo acquisto del biglietto di ingresso al museo (€ 1,00 con riduzioni e gratuità di legge).

Info: +39 0812294421, drm-cam.santelmo@cultura.gov.it

Museo archeologico della Penisola sorrentina “Georges Vallet”

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 13.00-16.00

Sabato 17 maggio 2025 il Museo archeologico della Penisola sorrentina “Georges Vallet” aderirà alla Notte Europea dei Musei prolungando l’orario di apertura fino alle 16.00 (ultimo ingresso alle 15.30). Il Museo, collocato all’interno di Villa Fondi De Sangro a Piano di Sorrento, ospita una collezione di reperti provenienti da scavi effettuati in tutta la Penisola Sorrentina, tra cui spicca il pregiato ninfeo mosaicato ritrovato a Massa Lubrense, che, grazie a una installazione multimediale con videomapping, che ne rievoca l’aspetto attraverso l’ausilio di suggestioni visive e sonore, immerge il visitatore in un’atmosfera suggestiva indietro nel tempo.

Per l’occasione, nella fascia di apertura straordinaria, il biglietto avrà il costo simbolico di 1 euro.

Info: +39 0818087078, drm-cam.georgevallet@cultura.gov.it

Certosa di San Giacomo, Capri

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 18.00-21.00 | Visita guidata al Museo Diefenbach e al Museo archeologico, ore 19.00

In occasione della Notte dei Musei, sabato 17 maggio 2025, la Certosa di San Giacomo sarà aperta in via straordinaria dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (ultimo ingresso ore 20.30). Alle ore 19.00 i servizi educativi del museo propongono una visita guidata al complesso certosino, con particolare attenzione alle collezioni del Museo Diefenbach e al Museo archeologico di Capri, recentemente inaugurato negli spazi del Quarto del Priore. Dedicato all’isola di Capri da Augusto a Tiberio, il museo espone reperti rinvenuti sull’isola e da area campana che illustrano la vita dei Cesari, attraverso lo stretto apporto tra l’atmosfera raffinata delle ville imperiali e la natura suggestiva dell’isola. Lo straordinario scrigno naturale della Grotta azzurra, trasformato in età tiberiana in un suggestivo ninfeo, dove a pelo dell’acqua emergeva il gruppo marmoreo di Nettuno e Tritoni, riproposto nella sua completezza, conclude il percorso, arricchito da una suggestiva ambientazione tramite giochi di luce e commenti sonori. Ingresso al costo simbolico di 1 euro. Info: +39 0818376218, mupa-capri@cultura.gov.it

CASERTA

Anfiteatro Campano – Museo archeologico nazionale dell’antica Capua

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 | Wine talk e visita guidata “Le vie del vino: produzione e circolazione nell’antica Capua”, ore 19.10, 20.00 e 20.50

L’Anfiteatro Campano e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua partecipano alla manifestazione con l’apertura straordinaria serale dalle 19.00 alle 22.00 del Circuito archeologico dell’antica Capua (Anfiteatro Campano, Anfiteatro repubblicano, Museo dei gladiatori, Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e Mitreo) al costo simbolico di 1 euro, eccetto le gratuità previste per legge. In orario ordinario sarà possibile visitare il Mitreo, solo su prenotazione al numero +39 3386353806 per un numero massimo di 5 persone per ogni turno (biglietto ordinario).

Per l’occasione, in collaborazione con l’associazione di promozione turistica Proloco Santa Maria Capua Vetere “Capua Vetere turismo”, con l’AIS Campania Caserta e con il consorzio Tutela Vini Vitica Caserta, sarà proposto un percorso integrato tra Anfiteatro e Museo, su prenotazione.

Alle 19.10 (primo turno), alle 20.00 (secondo turno) e alle 20.50 (terzo turno), un wine talk sui vinisui vini dell’antica Capua, con partenza all’Anfiteatro e successiva tappa al Museo con un focus sulla produzione vinicola nella storia moderna di Caserta; degustazioni con i degustatori ufficiali dell’Associazione Italiana Sommelier; seguirà una visita guidata a un’inedita esposizione di anfore selezionate nei depositi del Museo, dal titolo: “Le vie del vino: produzione e circolazione nell’antica Capua”. Prenotazione obbligatoria al numero +39 3386353806, partecipazione con il biglietto del circuito che avrà il costo simbolico di 1 euro.

Info: +39 0823844206, drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

Museo archeologico nazionale di Calatia

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria ore 19.00 -22.00 | Visite guidate “Antica Calatia, una città da scoprire”, ore 20.00 e 21.00

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico nazionale di Calatia aprirà straordinariamente le sue porte al pubblico in orario serale, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, con ultimo ingresso alle 21.30.

Durante la serata, alle ore 20.00 e alle ore 21.00, sono in programma due visite guidate “Antica Calatia, una città da scoprire”, a cura dei servizi educativi del museo. Attraverso un affascinante excursus temporale che si snoda dall’VIII secolo a.C. al II secolo d.C., i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei reperti più significativi della collezione permanente. Il percorso illustrerà non solo la funzione degli oggetti esposti, ma anche il loro legame con la quotidianità e lo status sociale delle genti che popolavano l’antica Calatia. Un’opportunità unica per riscoprire la storia sotto una nuova luce e vivere il museo in una suggestiva atmosfera serale.

L’ingresso al Museo dalle ore 19.00 avverrà al costo simbolico di 1 euro (salvo le gratuità previste per legge) e le visite guidate sono comprese nel costo del biglietto.

Info: +39 0823 200065, 0823203980, drm-cam.maddaloni@cultura.gov.it

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Visita guidata “Un viaggio nell’antica Allifae”

La Notte Europea dei Musei anche quest’anno illuminerà la sala del Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, offrendo la suggestiva occasione per ammirare le collezioni archeologiche in orario serale. Sabato 17 maggio 2025, dalle 19.30 alle 22.30, i visitatori potranno seguire il percorso che attraversa la sala espositiva, a partire dalla preistoria fino all’età romana, lasciandosi guidare dal supporto di un’audioguida gratuitamente disponibile.

Vetrina dopo vetrina, i visitatori saranno accompagnati in un cammino alla scoperta delle tappe evolutive che segnarono la vita degli abitanti della Valle del Medio Volturno. Gli oggetti esposti ne raccontano la storia sin dall’età del Bronzo Medio, alla quale sono riconducibili i frammenti ceramici delle prime vetrine, testimoni di una già avanzata abilità nella lavorazione della terracotta. Proseguendo, si apprezzerà la molteplice varietà di oggetti restituiti dalle tombe sannitiche, manufatti che prima di caratterizzarsi come elementi costitutivi del corredo dei defunti, erano stati parte integrante della vita quotidiana, raccontandoci diversi aspetti di essa. Le ceramiche gettano una luce sulle molteplici tipologie di contenitori usati per trasportare, cuocere, conservare e consumare sia cibi che bevande. I monili ci mostrano in modo incredibilmente vivido quanto la cura dell’immagine facesse già parte delle abitudini dei Sanniti Pentri. I cinturoni sono elemento caratterizzante l’abbigliamento militare dei soldati sanniti, le punte di lancia e giavellotto evocano l’attività militare e quella della caccia.

Nella zona dedicata ai reperti romani, le bocche di fontana finemente decorate ci raccontano di un importante momento storico, quello della realizzazione dell’acquedotto pubblico della colonia di Allifae ad opera di M. Granius Cordo, mentre gli affreschi recuperati da proprietà private e pubbliche evocano le atmosfere delle antiche dimore della élite alifana e delle terme della città.

La visita si conclude con l’esposizione dei reperti provenienti dal sito dell’antica Cubulteria, città sannitica e poi romana ancora avvolta dal mistero. Ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Info: +39 0823787005, drm-cam.alife@cultura.gov.it

Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Visita guidata “Un viaggio nell’antica Teanum Sidicinum”

Il Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum partecipa alla Notte Europea dei Musei 2025, in programma sabato 17 maggio, con apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30. In occasione dell’evento, sarà possibile partecipare ad una visita guidata che accompagnerà i visitatori alla scoperta del patrimonio archeologico del territorio sidicino.

La visita, organizzata mediante un percorso che si snoda attraverso sette sale, è concepita come un viaggio figurato nel territorio attraverso i secoli. All’inizio di ciascuna sala, una pianta della regione mostra il monumento più importante. Pannelli, schede e didascalie ragionate accompagnano il visitatore alla scoperta di uno dei più affascinanti popoli dell’Italia antica.

Info: +39 0823657302, drm-cam.teano@cultura.gov.it

Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca

Sabato 17 maggio 2025, apertura straordinaria, ore 20.00-23.00 | Visita guidata “Un viaggio tra storia e musica”

Il 17 maggio 2025, dalle 20.00 alle 23.00, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca invita il pubblico a vivere un’esperienza culturale tra le sale del museo in un percorso affascinante tra reperti e memorie del passato, che sarà accompagnato da visite guidate, alternate ad intermezzi musicali, in collaborazione con la cooperativa “New Server Monte Ofelio”. La combinazione tra narrazione storica e musica dal vivo creerà un’atmosfera intima e suggestiva, volta a valorizzare il patrimonio del museo e a coinvolgere i visitatori in un emozionante viaggio multisensoriale attraverso arte e storia.

L’ingresso al museo, per l’apertura serale, avrà il costo simbolico di 1 euro, mentre la partecipazione all’evento sarà completamente gratuita.

Info: +39 0823936455, drm-cam.sessa@cultura.gov.it