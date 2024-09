Notti d’Autunno in Periferia, musica, teatro e danza a Ponticelli

- pubblicità -

La zona orientale di Napoli protagonista della rinascita sociale e culturale della città, grazie al progetto “Affabulazione”, promosso dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

La rassegna è curata dall’Associazione Collegium Philarmonicum ETS, e propone un cartellone ricco e variegato che porta in scena danza, musica classica, recital, in un sapiente lavoro di allestimento che mette insieme diversi linguaggi delle arti sceniche, letture e interpretazioni della musica e della letteratura nella tradizione partenopea.

Si parte il 21 settembre con “Medea di Porta Medina”, balletto tratto dal romanzo di Francesco Mastriani “La Medea di Porta Medina” – Testi e riadattamento di Maria Veneruso per la regia e le coreografie di Edmondo Tucci; sul palco l’attrice Arianna Sorrentino, corpo di ballo dell’Associazione Origami Polo Didattico della Danza e del Movimento, per le musiche di Ciro Ferrigno. Lo spettacolo va in scena in una cornice significativa, l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sannino-De Cillis”, sempre più presidio di legalità e cultura per i giovani del territorio.

“La cultura, un patrimonio comune restituito ad una parte di città che ha poche opportunità di conoscere e fruire della grande musica e di momenti artistici di altissimo livello in modo totalmente libero e gratuito. Per questo colgo l’occasione per invitare il pubblico di Ponticelli e non solo ad assistere ai concerti in cartellone, per un autunno di bellezza, per tutti” – queste le parole del M°Gennaro Cappabianca, direttore d’orchestra ed organizzatore della rassegna.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 19.30 e sono ad ingresso libero, ma è consigliabile la prenotazione all’indirizzo collegiumphilarmonicum22@gmail.com o al numero 328 8692445.

Sito web dell’associazione: www.collegiumphilarmonicum.it