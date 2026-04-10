Nuova gestione e nuova vita per il Delle Palme

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Il teatro cinema Delle Palme si prepara a una nuova vita. A un secolo dalla sua nascita e dopo anni segnati da chiusure, crisi e programmazioni discontinue, la storica sala di via Vetriera si avvia verso una riapertura che punta a restituirle un ruolo centrale nella scena culturale cittadina.

La gestione è stata rilevata dagli imprenditori Luigi Barone e Tommaso Ambrosio, che hanno avviato un progetto di rilancio fondato su un’identità rinnovata e versatile: teatro, cinema ed eventi, in un unico spazio.

«Siamo orgogliosi di poter restituire alla città il teatro cinema Delle Palme – dichiarano Barone e Ambrosio – un luogo che rappresenta un riferimento storico e culturale per Napoli. Stiamo lavorando, insieme all’architetto, al recupero di tanti elementi originari, dai vetri Liberty agli arredi disegnati da Luigi Cosenza. Presto il Delle Palme tornerà a essere uno spazio vivo e inclusivo, capace di promuovere crescita culturale e sociale».

Per decenni, il Delle Palme è stato un punto di riferimento della vita mondana e culturale della città, ospitando spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche. Sul suo palco sono passati Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica, Macario, Alighiero Noschese, Wanda Osiris, Peppino Di Capri, Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Maurizio Casagrande, Paolo Fresu, Stefano Accorsi, Monica Sarnelli e molti altri protagonisti della scena italiana.

Tra gli aneddoti più affascinanti, quello legato a Frank Sinatra: nel 1951, durante un soggiorno con Ava Gardner nello storico Hotel delle Palme, allora situato nello stesso edificio, si racconta che la star si esibì per i militari alleati di stanza a Napoli.

La ristrutturazione è affidata all’architetto Francesca Faraone (Zeta Studio), che ha condotto un lavoro di ricerca negli archivi e nelle biblioteche cittadine per recuperare la memoria storica del teatro. L’intervento punta a ripristinare gli elementi originali del progetto di Luigi Cosenza del 1939 – dall’ingresso esterno alle decorazioni interne, dal bar alle luci – integrandoli con soluzioni contemporanee per rendere lo spazio funzionale alle nuove esigenze.

Con la riapertura, il Delle Palme ambisce a tornare un luogo vivo, aperto e multifunzionale, capace di ospitare spettacoli, rassegne cinematografiche, incontri, eventi culturali e attività per il territorio. Un tassello importante nel mosaico della rinascita degli spazi culturali napoletani.