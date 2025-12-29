Nuova Orchestra Scarlatti, nessun Concerto di Capodanno

- pubblicità -

Dopo aver annunciato nel mese di ottobre scorso di essere pronta, in assenza di concreti sostegni istituzionali, a dismettere dopo 32 anni l’attività concertistica a partire dal 2026, e dopo aver tenuto fede, con successo, a tutti gli impegni del 2025, la Nuova Orchestra Scarlatti ha ritenuto opportuno non organizzare l’ormai tradizionale Concerto di Capodanno, sempre seguitissimo da pubblico locale e straniero. Pertanto la 30esima edizione del concerto non si terrà.

Ciò anche a seguito della mancata approvazione degli emendamenti annunciati e presentati da cinque schieramenti politici (M5S, FDI, Lega, PD, FI) alla legge di Bilancio 2026, che avrebbe previsto un contributo per il prossimo triennio.

Nel contempo si segnala un fattivo incontro di martedì 23 dicembre, con i Ministri Giuli e Abodi, a seguito del quale è stata annunciata una collaborazione che prevederebbe un nuovo corso per l’orchestra, a partire dal mese di marzo 2026.

La Nuova Orchestra Scarlatti desidera ringraziare di cuore quanti si sono adoperati e si adopereranno, Istituzioni, privati e cittadini, per la possibile ripresa delle attività.