Nuova stagione Nomea, mercoledì 24 Palazzo Venezia

La stagione culturale di NOMEA continua a Napoli con un Opening speciale che unisce musica, relazioni e visione.
L’appuntamento è mercoledì 24 settembre a Palazzo Venezia, luogo storico e cuore pulsante della città.
Sarà un momento per condividere con il pubblico e i partner il percorso in corso, le attività già realizzate e le nuove esperienze in arrivo.
Tra talk, momenti musicali e un aperitivo dedicato al networking, NOMEA rafforza la sua missione: creare connessioni tra arte, musica e persone attraverso esperienze coinvolgenti e condivise.
Programma dell’Opening
18:00 – Welcome drink
18:30 – Talk di presentazione e saluti ai partner
19:15 – Momento musicale di chiusura & Aperitivo
La partecipazione è gratuita, con prenotazione via WhatsApp al +39 375 613 9180.
NOMEA continua a crescere, aprendo spazi alle emozioni, alle connessioni e alle esperienze condivise, con l’obiettivo di dare vita a una cultura che si rinnova ogni giorno.
Info utili:
📍 Luogo: Palazzo Venezia – Napoli
🕕 Data e ora: 24 settembre, ore 18:00
📱 Prenotazioni WhatsApp: +39 375 613 9180
