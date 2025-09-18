Nuova stagione Nomea, mercoledì 24 Palazzo Venezia

- pubblicità -

La stagione culturale di NOMEA continua a Napoli con un Opening speciale che unisce musica, relazioni e visione.

L’appuntamento è mercoledì 24 settembre a Palazzo Venezia, luogo storico e cuore pulsante della città.

Sarà un momento per condividere con il pubblico e i partner il percorso in corso, le attività già realizzate e le nuove esperienze in arrivo.

Tra talk, momenti musicali e un aperitivo dedicato al networking, NOMEA rafforza la sua missione: creare connessioni tra arte, musica e persone attraverso esperienze coinvolgenti e condivise.

Programma dell’Opening

18:00 – Welcome drink

18:30 – Talk di presentazione e saluti ai partner

19:15 – Momento musicale di chiusura & Aperitivo

La partecipazione è gratuita, con prenotazione via WhatsApp al +39 375 613 9180.

NOMEA continua a crescere, aprendo spazi alle emozioni, alle connessioni e alle esperienze condivise, con l’obiettivo di dare vita a una cultura che si rinnova ogni giorno.

Info utili:

📍 Luogo: Palazzo Venezia – Napoli

🕕 Data e ora: 24 settembre, ore 18:00

📱 Prenotazioni WhatsApp: +39 375 613 9180