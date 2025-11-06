Ocean Film Festival lunedì 17 Cinema Academy Astra

- pubblicità -

Torna in Italia la nona edizione dell’OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, pronto a incantare il pubblico con una selezione dei migliori film internazionali dedicati al mondo del mare.

Dal 14 ottobre al 17 novembre 2025, il tour attraverserà 20 città, abbracciando quasi tutta la penisola: dalla Lombardia alla Puglia, dal Friuli alla Sardegna. Tra le nuove tappe di quest’anno spiccano Pescara, Ancona e Como che si aggiungono a una mappa sempre più ampia di spettatori e appassionati.

Organizzato da Itaca The Outdoor Community, OCEAN FILM FESTIVAL ITALIA è una rassegna itinerante di cinema indipendente, non competitiva, che celebra l’oceano in tutte le sue forme: l’avventura e esplorazione dei mari, l’ambiente oceanico, gli action sport acquatici, la wildlife o tematiche di rilevanza ambientale. Un viaggio tra immagini potenti e storie vere, capaci di ispirare, sensibilizzare e far riflettere.

OCEAN Film Festival World Tour farà a Napoli lunedì 17 novembre, al Cinema Academy Astra, alle ore 20.30.

L’evento di Napoli è organizzato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, l’associazione Scugnizzi a Vela, il Centro Surf Pozzuoli, il Centro Sub Pianeta Mare ANIS, l’associazione Arci Movie.

Sarà ospite in sala Stefano Lanfranco, ideatore e presidente dell’Associazione Scugnizzi a Vela che promuove un progetto di integrazione per i ragazzi a rischio di devianza ed emarginazione. Un’iniziativa in collaborazione con il Ministero della Giustizia aperta a quanti, tra loro, stanno scontando un provvedimento di legge. L’obiettivo è offrire loro un modello di vita diverso, caratterizzato dai principi della vita marinara e del restauro del legno. Principi che sono soprattutto la lealtà, l’onestà e il rispetto reciproco.

L’evento sarà inoltre arricchito da un intervento dei Volontari di Sea Shepherd e della Delegazione Regionale Campania di Marevivo.

Ogni anno, OCEAN FILM FESTIVAL ITALIA raduna una community sempre più ampia di sportivi, viaggiatori, appassionati di natura e semplici curiosi attratti dalla potenza del racconto visivo. È un pubblico eterogeneo, unito da una passione comune: il desiderio di scoprire e proteggere l’ambiente marino, attraverso storie capaci di emozionare, informare e coinvolgere. In sala ci sono surfisti, velisti e subacquei, ma anche famiglie, studenti, educatori ambientali e tutti coloro che cercano un’occasione per lasciarsi ispirare e uscire – almeno con la mente – dalla routine quotidiana.

Anche quest’anno, la selezione di film si distingue per qualità visiva, forza narrativa e varietà di temi: sette corto e medio metraggi che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio tra profondità inesplorate, coste selvagge e onde cariche di libertà – dalle grotte sommerse alle coste remote dell’Alaska, dalla rinascita sulle spiagge della Liberia al vento impetuoso del kitesurf. Storie di resilienza, rinascita, scoperta e poesia, che toccano temi profondi come la memoria, l’identità, l’impatto ambientale e la libertà. Ad arricchire l’evento, la presenza di ospiti speciali che saliranno sul palco per condividere visioni, progetti e testimonianze legate al mare, allo sport outdoor e alla tutela dell’ambiente, che renderanno l’esperienza ancora più viva, emozionante e partecipata.

OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ITALIA è parte di un network internazionale nato in Australia e diffuso oggi in oltre 14 Paesi, un progetto che celebra la bellezza e la forza dell’oceano attraverso le storie di chi lo esplora, lo protegge e lo ama. In Italia, negli ultimi anni, ha coinvolto migliaia di spettatori, portando sul grande schermo una narrazione del mare autentica, spettacolare e mai banale.

ACQUISTO BIGLIETTI e CALENDARIO COMPLETO delle date: clicca qui!

https://oceanfilmfestival.vivaticket.it/

Inizio spettacoli ore 20.00 (salvo diversamente indicato)

(i biglietti sono acquistabili solo online e presso i rivenditori locali Vivaticket)

FILM IN PROGRAMMA scopri i titoli e le sinossi clicca qui!

https://www.oceanfilmfestivalitalia.it/proiezioni-ocean-film-festival.html

Il programma dei film è uguale per tutte le serate.

I film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano.

Nella realizzazione dell’edizione 2025, l’Ocean Film Festival World Tour Italia è affiancato da Scubapro.com.