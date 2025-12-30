Oggi accensione faro Villa Jovis a Capri

- pubblicità -

I Musei e Parchi Archeologici di Capri in occasione delle festività natalizie propongono una visita guidata eccezionale al faro di Villa Jovis, recentemente restaurato, alle ore 16.00 del 30 dicembre.

Con l’occasione dell’arrivo della sera, il direttore delegato dott. Luca Di Franco e il Sindaco della Città di Capri, dott. Paolo Falco, effettueranno la prima prova tecnica di accensione dell’illuminazione artistica del faro, che sarà visibile da vari punti dell’isola.

L’intervento è stato finanziato da Terna spa e ha avuto avvio il 27 ottobre 2025.

L’accensione, in via sperimentale quale prova tecnica generale, rappresenta un’offerta al pubblico caprese quale buon augurio per l’inizio del nuovo anno. Grazie a un finanziamento della società Terna s.p.a. è stato realizzato un ambizioso progetto di illuminotecnica artistica che valorizzerà alcuni punti del Palazzo di Tiberio, in particolare il famoso faro proiettato verso Punta Campanella e visibile anche dal centro di Capri, l’ambulatio vale a dire l’antica passeggiata che conduce al “salto di Tiberio” e infine i percorsi di visita con la chiesa di Santa Maria del Soccorso. Una suggestiva immagine dell’antica residenza imperiale che a breve potrà essere fruita anche negli orari serali o essere osservata dall’esterno. Villa Jovis è la più famosa delle ville imperiali fatte realizzare prima da Augusto e poi da Tiberio per risiedere sull’isola. Divenne il palazzo di governo dell’imperatore Tiberio durante il suo soggiorno durato 10 anni. Le imponenti strutture ancora perfettamente conservate raccontano la vita che sull’isola doveva svolgersi. Oggetto di scavi fin dal Settecento, fino alla più recente sistemazione museale operata da Amedeo Maiuri, Villa Jovis è oggi uno dei parchi archeologici dell’isola di Capri. I Musei e Parchi Archeologici di Capri gestiscono la Certosa di San Giacomo con il Museo archeologico di Capri, Villa Jovis, Casa Rossa, la Villa di Damecuta, Grotta Azzurra e la Villa di Gradola.