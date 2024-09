Oggi e domani Capri d’Autore

- pubblicità -

Le storie che segnano il ritmo del nostro tempo e ci aiutano a comprendere la direzione in cui si sta muovendo il nostro Paese vengono raccontate da un’ampia gamma di protagonisti, tra cui leader politici, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, economisti, accademici, manager, magistrati e altre figure di rilievo della cronaca nazionale.

Questi narratori offrono un prezioso contributo al ciclo di rassegne D’Autore, un evento culturale che riprenderà venerdì 20 e sabato 21 settembre sull’isola di Capri, con successive tappe a Portofino (dal 27 al 29 settembre) e a Sorrento (dal 5 al 6 ottobre). L’iniziativa, curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi e organizzata dalla Vis Factor – una società riconosciuta a livello nazionale per il suo posizionamento strategico – ha il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. L’obiettivo di questi incontri è quello di esplorare le peculiarità dei luoghi ospitanti e di interpretare le dinamiche della cronaca e dell’attualità, mettendo in luce le contraddizioni e i fragili equilibri che accompagnano i cambiamenti in atto nel nostro Paese. Il primo appuntamento di questa seconda parte del ciclo di rassegne si terrà a Capri.

La manifestazione, chiamata Capri D’Autore, avrà una durata di due giorni e sarà supportata anche dalla Città di Capri. Il programma avrà inizio venerdì 20 settembre alle 18:30 presso la suggestiva Certosa di San Giacomo e sarà inaugurato con i saluti istituzionali del neoeletto sindaco Paolo Falco. La serata sarà poi condotta dalla giornalista Claudia Conte, che introdurrà gli ospiti e i temi del primo dibattito.

Il dibattito iniziale sarà focalizzato sul ruolo strategico e controverso del Mediterraneo, analizzato attraverso le lenti delle risorse disponibili, degli investimenti e delle infrastrutture. Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sarà intervistato da Roberto Napoletano, Direttore del quotidiano Il Mattino. A completare il quadro, ci saranno i contributi di Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma, e di Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano.

Questi incontri rappresentano un’occasione unica per ascoltare voci autorevoli e per entrare in contatto con tematiche che riguardano sia il presente che il futuro del Paese, in un contesto che coniuga cultura, attualità e l’incantevole scenografia delle maggiori località turistiche italiane.

L’attenzione si sposterà successivamente sui temi cruciali dell’autunno politico, che includono questioni europee, la legge finanziaria, le elezioni regionali e quelle americane. Questi argomenti verranno affrontati in maniera approfondita, con un esame senza concessioni sulla crescente spettacolarizzazione della politica e sui complessi della Legge di Bilancio. A riscaldare ulteriormente il dibattito, che sarà diretto da Michele Guerriero, Direttore editoriale di Start Magazine, ci saranno figure di rilievo provenienti dal mondo politico, imprenditoriale e giornalistico. Tra questi spiccano Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia in Senato, Italo Bocchino, direttore de “Il Secolo d’Italia”, Davide Maria Desario, direttore dell’AdnKronos, Valerio D’Angelo, CEO di Fiven, e Claudio Velardi, direttore de “Il Riformista”.

La serata sarà infine caratterizzata dalla discussione su un argomento centrale che ha animato la cronaca recente: il ruolo politico e sociale della cultura nel nostro paese. Si metterà in luce l’importanza della valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale italiano, evidenziando anche la necessità di uno sviluppo progettuale solido. Questo dibattito sarà moderato da Camilla Ferranti, attrice e conduttrice radiofonica.

Tra i partecipanti, Pietro Valsecchi, produttore cinematografico e televisivo, Vittorio Sgarbi, che ha recentemente pubblicato “Arte e fascismo”, e Franco e Andrea, fondatori della onlus “I Bambini delle Fate”. Quest’ultima organizzazione è nota per il suo impegno a favore di progetti di inclusione sociale destinati alle famiglie con membri affetti da autismo e altre disabilità. Il giorno successivo, sabato 20, sempre alle 18.30 presso la Certosa di San Giacomo, si terrà un’intervista con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri. Questa intervista sarà condotta da Gianluigi Nuzzi e prenderà il via con il tema “Giustizia e Media – Informazione e magistratura negli scandali italiani”

. Si tratterà di un dialogo schietto tra Nicola Gratteri, autore del libro “Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta”, e Corrado Formigli, noto giornalista di La7. La conversazione metterà in evidenza come la tecnologia stia trasformando la criminalità organizzata e i rapporti tra giustizia e informazione nei contesti dei più recenti scandali italiani.

La rassegna culturale continuerà con una nota di satira grazie alle vignette di Federico Palmaroli, conosciuto nel mondo dell’arte con il pseudonimo di Osho. Questo evento culminerà con un incontro tra la celebre conduttrice televisiva Simona Ventura e l’autore Giovanni Terzi. Durante questo incontro, verranno esplorati i segreti nascostici dietro il potere e le relazioni che ne derivano, prendendo spunto anche dall’ultimo libro di Terzi intitolato “Madame Camorra. Biografia non autorizzata di Pupetta Maresca.”

Questo libro offre una visione intrigante della vita di Pupetta Maresca, una figura controversa nella storia della camorra napoletana. Secondo Valentina Fontana, amministratore delegato di Vis Factor e curatrice di rassegne nei luoghi più esclusivi d’Italia da oltre dieci anni, “Con Capri continua il ciclo delle nostre rassegne d’autore, che ci porterà poi a fine settembre a Portofino e il primo weekend di ottobre a Sorrento.”

Fontana sottolinea che questo progetto culturale è ricco e stimolante, poiché affonda nelle radici dei luoghi visitati per narrare storie che riflettono i processi di cambiamento. Questi processi sono quelli che generano consenso e polarizzazione, influenzano il potere, l’economia, l’innovazione e le direzioni sociali. Il cuore del progetto sarà dedicato a mettere in primo piano i protagonisti delle storie del nostro tempo. Il programma entrerà nelle dinamiche della cronaca e dell’attualità sia nazionale che internazionale, permettendo di interpretare le contraddizioni e i delicati equilibri del momento storico che stiamo attraversando. Il tutto sarà presentato attraverso un dibattito ricco e polifonico, senza risparmiare critiche, per offrire un’analisi profonda e multidimensionale del contesto attuale.