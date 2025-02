Omaggio a Mariano Fortuny y Madrazo

- pubblicità -

L’Instituto Cervantes di Napoli rende omaggio ad una delle figure più affascinanti del panorama artistico europeo: Mariano Fortuny y Madrazo (Granada 1871 – Venezia 1949).

Giovedì 20 febbraio alle ore 10.30 presso la Sala Caratteri della Fondazione Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, 69) si terrà una conferenza della storica dell’arte María del Mar Villafranca Jiménez dedicata al poliedrico artista andaluso. La presidentessa dell’Associazione FortunyM Culture, Villafranca Jiménez, analizzerà la filosofia e le opere dell’artista originario di Granada, ma veneziano d’adozione. All’incontro, ad ingresso gratuito, sarà disponibile anche la traduzione simultanea spagnolo-italiano.

Artista dai molteplici interessi, Mariano Fortuny è stato uno studioso instancabile e un formidabile sperimentatore, vissuto tra Ottocento e Novecento in un contesto geopolitico di continui cambiamenti, tra rivoluzioni e tensioni economiche, sociali e culturali.

Creatore eclettico – mago, alchimista, artista, artigiano e inventore – la sua inclinazione alla sperimentazione ha trovato spazio fertile in diversi ambiti artistici: pittura, scultura, incisione, fotografia, cinematografia nascente, teatro, illuminotecnica, design, moda e tessuti decorativi. Dalle sorgenti del proprio eclettismo ha inventato processi produttivi, concepito nuovi materiali e progettato strumenti che non ha esitato a brevettare e sviluppare, trasferendone le possibilità di applicazione e adattamento su ampia scala.

I suoi contributi creativi hanno ampliato i limiti dell’arte tradizionale per entrare in percorsi di innovazione e sperimentazione artistica.

Maria del Mar Villafranca Jiménez. Laureata in Storia dell’Arte presso l’Università di Granada nel 1984 e Dottoressa in Storia dell’Arte presso la stessa Università nel 1994. Da giugno 2004 a luglio 2015 è stata Direttrice Generale del Patrocinio de la Alhambra e del Generalife. Attualmente è membro del gruppo di ricerca HUM-1054 PROYECTA. Autrice di numerosi libri e di più di cento articoli specializzati in Patrimonio e Museologia, tra cui si evidenziano: Los Museos de Granada: Génesis y evolución histórica. (1835-1975). Granada, Diputación Provincial. 1998; Acogida de visitantes en sitios Patrimonio Mundial. TF Ed. Madrid, 2007 y Hacia un Paisaje Cultural: la Alhambra y el Valle del Darro. Ed. Comares, Granada 2012 y junto al arquitecto Juan Domingo Santos es coautora del libro Los jardines de la Alhambra (Ed. Comares, 2022). Dal 2023 è Presidentessa dell’Associazione FortunyM Culture, fondata per rivendicare la figura dell’artista Mariano Fortuny y Madrazo e i valori che la sua opera rappresenta, soprattutto attraverso il progetto UNIVERSO FORTUNY. Da aprile 2023 è segretaria della Fundación Arquitectura Contemporánea.

