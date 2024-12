Omaggio a Walter Chiari giovedì 5

- pubblicità -

La monumentale Villa Campolieto di Ercolano (Napoli) si prepara a ospitare l’ultimo appuntamento delle serate-evento intitolate I GRANDI ANNIVERSARI: nel centenario della sua nascita, la rassegna rende omaggio al grande WALTER CHIARI con una serata in suo onore, in programma per GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024 alle ore 20.00.

Icona del teatro, del cinema e dei palcoscenici del Novecento italiano, Chiari sarà al centro di un lungo omaggio, che celebra anche i 70 anni della televisione italiana, della quale Walter Chiari è stato protagonista amatissimo.

Ospite dell’appuntamento del 5 dicembre sarà Marco Giusti, autore televisivo di culto e apprezzatissimo regista e critico cinematografico e televisivo.

Diretta dal regista Frè, la serata conclusiva de “I Grandi Anniversari” sarà condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa e vedrà la partecipazione degli attori e cantanti Lalla Esposito e Massimo Masiello, che riproporranno alcuni brani tratti dalla commedia musicale “Buonanotte Bettina” di Garinei & Giovannini, di cui fu protagonista Walter Chiari negli anni Cinquanta.

Promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, “I Grandi Anniversari” gode del Patrocinio del Ministero della Cultura e ha celebrato tre figure-simbolo del cinema, della televisione e della cultura italiana: MARCELLO MASTROIANNI in occasione del centesimo anniversario della sua nascita, VITTORIO DE SICA a cinquant’anni dalla sua scomparsa e WALTER CHIARI, il cui ultimo appuntamento ricorderà i cento anni dalla sua nascita.

I GRANDI ANNIVERSARI

Marcello Mastroianni – Vittorio De Sica – Walter Chiari

Villa Campolieto | Corso Resina, 283 | 80056 Ercolano (Na)