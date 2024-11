Open call per giovani artisti visivi

- pubblicità -

L’Associazione Culturale Taverna Est ETS, con il sostegno del Goethe-Institut Neapel, è lieta di annunciare una Call for Artists aperta a giovani artisti under 35 residenti a Napoli e provincia per una mostra collettiva, che si terrà nel mese di dicembre 2024 presso lo spazio culturale Sala Sole nella storica Rua Catalana a Napoli.

CHI PUÒ PARTECIPARE

La call è rivolta a:

Studenti e studentesse di Licei Artistici e Istituti d’Arte .

. Allievi e allieve delle Accademie di Belle Arti o di altri percorsi accademici incentrati sulle arti visive.

o di altri percorsi accademici incentrati sulle arti visive. Artisti indipendenti, non iscritti a scuole o percorsi di formazione formale, purché operanti nell’ambito delle arti visive.

IL TEMA

Ispirandoci all’opera di Franz Kafka, la mostra intende indagare tre temi centrali della sua poetica:

Alienazione : il senso di estraniamento e isolamento vissuto dall’individuo rispetto alla società e alla propria interiorità.

: il senso di estraniamento e isolamento vissuto dall’individuo rispetto alla società e alla propria interiorità. Comunicazione : le difficoltà e i paradossi del linguaggio, tra possibilità di connessione e fallimenti espressivi.

: le difficoltà e i paradossi del linguaggio, tra possibilità di connessione e fallimenti espressivi. Incomprensione: le distanze emotive e cognitive che separano le persone, rendendo il dialogo uno sforzo fragile e spesso incompleto.

Le opere proposte dovranno interpretare queste tematiche con un approccio originale e personale, ispirandosi liberamente all’universo kafkiano o reinterpretandolo in chiave contemporanea.

COME PARTECIPARE

Invia la tua candidatura entro il 9 dicembre 2024, includendo:

Descrizione dell’opera (max 500 parole) con un riferimento alle tematiche della call.

(max 500 parole) con un riferimento alle tematiche della call. Immagini dell’opera (o del progetto in fase di realizzazione): massimo 5 file

(o del progetto in fase di realizzazione): massimo 5 file Breve CV o biografia artistica , specificando il tuo percorso formativo o la tua attività indipendente.

, specificando il tuo percorso formativo o la tua attività indipendente. Esigenze tecniche per l’allestimento.

INVIA LA TUA CANDIDATURA A: tavernaest@yahoo.it

SCADENZA: 9 dicembre 2024