Palapartenope, morta Fabiana Manna

La città di Napoli è in lutto per la prematura scomparsa di Fabiana Manna, figura centrale nella gestione del Teatro Palapartenope e della Casa della Musica di Fuorigrotta.

“Con profondo dolore, la famiglia Manna e tutto lo staff del Teatro Palapartenope, comunicano la prematura dipartita della signora Fabiana Manna. In segno di rispetto gli uffici resteranno chiusi” – è l’annuncio diffuso sui canali social del Palapartenope.

Fabiana è venuta a mancare dopo una lunga battaglia contro una malattia, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo partenopeo.

Fabiana Manna, figlia di Rino Manna, storico fondatore del Palapartenope, era stimata per la sua dedizione e passione nel lavoro, ed era un punto di riferimento per artisti e colleghi della scena musicale napoletana.

Lascia un figlio.

La notizia ha colpito profondamente la cittadinanza e il mondo dello spettacolo.

Numerosi messaggi di affetto e vicinanza sono stati condivisi sui social.

I funerali terranno oggi, 18 agosto alle ore 17:00, presso la Parrocchia di San Giuseppe Confessore in via Antonio Beccadelli, Napoli.

Alla famiglia Manna le più sentite condoglianze da parte di Gazzetta di Napoli.