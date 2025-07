Palazzo Reale e Villa Pignatelli aperti i sabato sera

- pubblicità -

Durante i mesi estivi il Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli saranno aperti straordinariamente di sabato sera con l’ormai consueto appuntamento di successo “Un Sabato da Re”.

A partire del 19 luglio fino al 20 settembre prossimo, sono state programmate serate speciali tutti i sabati per visitare con le temperature più fresche della sera l’Appartamento di Etichetta della reggia napoletana (escluso il 6 e il 20 settembre) al costo di 5 euro (dalle 20 alle 24 con ultimo ingresso alle ore 23) e il museo di Villa Pignatelli (dalle 19.30 alle 23.30 con ultimo ingresso alle ore 22.30) con un biglietto da 3,00 euro.

Ci sarà anche la possibilità di acquistare il biglietto cumulativo serale “Un Sabato da Re – Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” per visitare entrambi i musei al costo di 6,00 euro entro un mese dalla prima validazione.

Al Palazzo Reale, nel percorso di visita, si potrà ammirare nell’Alcova della Regina la mostra “Giambattista Pittoni e l’epoca di Casanova – Viaggio nel ‘700 tra Venezia a Napoli”, che chiuderà il 15 agosto. Sono esposte tre opere del pittore veneziano Giambattista Pittoni (1687-1767), alcune riproduzioni fotografiche dal fondo del casanovista Aldo Ravà, conservato presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia, e materiali dal Fondo Di Giacomo, della sezione Lucchesi Palli della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli.

Nell’Appartamento di Etichetta della reggia partenopea sarà possibile entrare in un ascensore virtuale interattivo attraverso un’installazione multimediale. Posizionato alle spalle della Sala del Trono, “L’ascensore del Re” consente ai visitatori di effettuare un viaggio attraverso i secoli in una narrazione visiva emozionante con l’opportunità di vivere frammenti evocativi della vita a corte nelle differenti epoche. Un piano per ogni secolo al quale i visitatori possono accedere mediante una pulsantiera che li trasporta dal ‘600, anno di costruzione del Palazzo, ai nostri giorni. Un progetto realizzato da Kaos Produzioni con la direzione artistica di Stefano Gargiulo.

“Le ceramiche dei Viceré. I reperti provenienti dal pozzo di Palazzo Vecchio” è la piccola mostra permanente al termine del percorso di visita il cui allestimento è stato curato dall’architetto Stefano Gei con i testi dell’archeologa Milena Morreale. Esposti 17 pezzi, tra ciotole, brocche, piatti e mattonelle selezionati tra i ritrovamenti degli scavi che forniscono uno spaccato della cultura materiale e delle abitudini alimentari a Napoli in epoca Vicereale.

A Villa Pignatelli, invece, la mostra fotografica “Architetture di città” allestita nella Casa della Fotografia, al primo piano, si concluderà proprio sabato 26 luglio. L’esposizione fotografica, curata da Antonello Frongia con le opere di Mario Ferrara, ripercorre, attraverso le opere le tracce lasciate da dodici Maestri dell’architettura moderna napoletana e rivela come il progetto architettonico possa trasformarsi in memoria visiva e continua.

Continua Nei mesi estivi, ma di mattina, l’iniziativa “Il sabato dei depositi, visite guidate ai depositi di arredi e opere d’arte e ai laboratori di restauro di Palazzo Reale” in programma il terzo sabato del mese (19 luglio, 16 agosto e 20 settembre). È possibile acquistare il biglietto per la sola visita al costo di 5,00 euro oppure un biglietto congiunto che comprende anche l’accesso al Palazzo Reale al costo di 18.00 euro.

Prenotazioni: https://portale.museiitaliani.it/b2c/buyTicketless/4bad3b4a-f7ea-4b25-b00f-0a3a52e076c5

Info www.palazzorealedinapoli.org