Palazzo Reale e Villa Pignatelli, aperture speciali a dicembre

La prima decade di dicembre offre ai visitatori di Palazzo Reale e di Villa Pignatelli occasioni di visite e aperture speciali.

VISITE TATTILI

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre, al Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli si organizzano due visite tattili che si svolgeranno il 5 e 11 dicembre, vista la chiusura settimanale del mercoledì dei due siti.

Ogni anno il Ministero della Cultura aderisce all’iniziativa proclamata nel 1992 dall’ONU, con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, ne promuove i valori sottesi, impegnandosi ad assicurare le migliori condizioni di accesso al patrimonio culturale.

Venerdì 5 dicembre alle ore 10.30 e 12.30 è in programma a Villa Pignatelli un percorso tattile con una storica dell’arte che condurrà i visitatori negli ambienti del Museo che permetterà di conoscere il sito attraverso un apprendimento sensoriale dedicato.

Giovedì 11 dicembre, sempre alle ore 10.30 e alle ore 12.30, è invece previsto l’appuntamento al Palazzo Reale di Napoli per una visita tattile all’insegna dell’accessibilità, a cura del personale ministeriale del Museo.

Il costo della visita è incluso nel biglietto d’ingresso del Museo (agevolazioni e gratuità secondo legge) , ma è obbligatoria la prenotazione sul sito www.palazzorealedinapoli.org.

UN SABATO DA RE

Sabato 6 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa “Un Sabato da Re” il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli propongono l’ultima apertura serale dell’anno per visitare gli spazi museali in orario serale a una tariffa ridotta.

Il Palazzo Reale di Napoli sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 24.00 al costo di 5,00 euro, mentre l’orario del Museo Pignatelli è dalle 19.30 alle 23.30 al costo di 3,00 euro.

Ma per chi volesse visitare entrambi i siti, c’è la possibilità di acquistare il biglietto cumulativo serale “Un Sabato da Re – Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” che consente l’accesso ad entrambi i Musei durante gli orari di apertura serale al costo di 6,00 euro.

Inoltre, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, sarà organizza alla reggia napoletana una visita guidata a tema durante la quale una storica dell’arte e un restauratore di orologi antichi illustreranno al pubblico gli elementi più significativi preziosa collezione di orologi del XVIII e XIX secolo di manifattura francese e inglese, tra cui una rarissima macchina musicale realizzata da Charles Clay nel 1730.

Il costo della visita è di 3,00 euro oltre all’acquisto del biglietto d’ingresso al Palazzo mentre la prenotazione è obbligatoria fino al raggiungimento della capienza massima del gruppo sul sito di Palazzo Reale.

DOMENICA AL MUSEO

Domenica 7 dicembre, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli garantiranno l’accesso gratuito ai propri visitatori ai consueti orari di apertura, aderendo all’iniziativa ministeriale che prevede la gratuità di tutti i luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, i due siti saranno regolarmente aperti al pubblico ai consueti costi e orari di apertura.