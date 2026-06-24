Parete d’artista, espone Vincenzo Maria Palladino

Arte tra Madrid e Cilento. Nato a Napoli, legato per radici paterne ai luoghi cilentani e per rami materni alla Puglia, vissuto tra gli avanguardisti spagnoli, Vincenzo Maria Palladino espone in città nella Macellegria di Donatella Bova in via Formisano a Fuorigrotta.
Continua la rassegna “Parete d’artista” ideata dalla imprenditrice e grafica partenopea.
Dopo Luigi Masecchia, Paco Falco e Maudi, Palladino è in mostra con i suoi quadri. L’artista incarna un’identità profondamente mediterranea.
Il suo percorso artistico compie una svolta decisiva quando sceglie di interrompere gli studi in giurisprudenza per assecondare la vera vocazione: la pittura.
La sua ricerca espressiva lo spinge presto oltre i confini nazionali. Vive a Madrid per oltre un anno, periodo di intensa vivacità intellettuale in cui entra in contatto con l’avanguardia artistica locale, e dà vita a una significativa produzione di opere.
Il richiamo della terra d’origine lo riporta in Cilento, eletto a luogo dell’anima e nucleo della sua maturità artistica.
Qui, Palladino diventa una figura centrale del panorama culturale, con mostre personali e partecipa a numerose mostre collettive e performance.
Il segno pittorico e la proprietà tecnica gli valgono diversi riconoscimenti della critica, mentre le sue opere, ormai parte del tessuto identitario locale, sono custodite nelle collezioni di numerose famiglie cilentane.
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