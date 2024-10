Parte Galop, 4 appuntamenti alla Reggia di Portici

- pubblicità -

Il Maggio della Musica si chiude con una serie di serate alla Reggia di Portici negli spazi del Galoppatoio borbonico: ancora una volta i portoni della Reggia si spalancano per ospitare GALOP24, la rassegna di musica e vari linguaggi che giunge alla sua terza edizione, organizzata dall’associazione presieduta da Gina Baratti, con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo.

Quattro serate speciali con appuntamenti inediti tre di essi rientrano nel miniciclo denominato Maggio in Jazz, curato da Emilia Zamuner e declinato al femminile, con la partecipazione di Elena Paparusso, Eleonora Bianchini, Giulia Salsone e della stessa Zamuner, al fianco di Beatrice Valente in un nuovo progetto: Studio Duo sarà un omaggio alla canzone italiana di Mina e della TV anni Sessanta (22 novembre). Il violoncello di Simone De Sena attiverà un ardito meccanismo di contaminazione tra barocco ed elettronica, parola recitata e cantata, melodia e rap (Cronache del dono e della maledizione: 8 novembre).

Il primo appuntamento, però, è con “Strange To Meet You”, in programma venerdì 1 novembre alle ore 20.15: la voce e gli effetti musicali di Elena Paparusso incontrano le movenze della danzatrice Mariagiovanna Esposito per un’investigazione di territori e linguaggi apparentemente lontani, tentando di individuarne vicendevolmente i confini, esplorarli e, laddove possibili, annullarli. “Strange to meet you” nasce dall’incontro tra la voce ed il corpo, tra musica improvvisata e danza contemporanea, tra suono e movimento. Diversi alfabeti espressivi esaltano i concetti di azione e relazione in un duo che trae energia dalla somma delle sue componenti. L’improvvisazione musicale scatena un gioco in cui le varie combinazioni sonore vengono assemblate estemporaneamente. L’elemento in comune tra i due poli è la materia prima, ossia la voce umana che viene rimaneggiata e rimodulata secondo diversissime declinazioni, infine ricreata attraverso il gesto performativo.

Cantante e compositrice, vincitrice del progetto AIR 2024 indetto da M.I.D.J., Elena Paparusso è al suo secondo lavoro discografico da solista, Anatomy of the Sun (Parco della Musica Records) dopo l’album di esordio Inner Nature (Lhobomusic). Attiva sulla scena musicale nazionale da anni, ha all’attivo la partecipazione a numerosi festival e rassegne in Italie ed Europa (Francia, Spagna, UK, Olanda). Collabora con la coreografa Mariagiovanna Esposito per la realizzazione di performance in site specific con la danza contemporanea.

Danzatrice e coreografa laureata all’Accademia Nazionale di Danza, Mariagiovanna Esposito si perfeziona in pratiche di improvvisazione multidisciplinare affiancando il proprio percorso di ricerca a quello di artisti di ambito diverso. Dal 2018 è cofondatrice e direttrice artistica del Collettivo Croma e dal 2019 cura con Elena Paparusso l’evento multidisciplinare “Fatti d’Arte”.

Prossimo appuntamento

Venerdì 8 novembre

Galoppatoio borbonico della Reggia di Portici, ore 20.15

CRONACHE DEL DONO E DELLA MALEDIZIONE

Simone De Sena, violoncellista – Whitenoise 28, elettronica

Esdì e Lebby J, rappers

Con musiche di Marin Marais, John Zorn, Giovanni Sollima e testi di Dante, Oscar Wilde…

