Partecipazione e consensi per l’inedito “Incendio al Campanile” a Torre del Greco

Domenica 16 giugno alle 22.30 si è svolto a Torre del Greco lo spettacolo inedito “1794”, l’incendio piromusicale al campanile della Basilica di Santa Croce in occasione dei 230 anni dall’eruzione del Vesuvio del 1794. Il Comitato Notte Sacra Torre del Greco ha messo in piedi una macchina organizzativa imponente che, in stretta collaborazione con le autorità e le forze dell’ordine, ha consentito il regolare svolgimento in tutta sicurezza di uno spettacolo seguito, anche online, da migliaia di persone. La serata è cominciata con la Santa Messa con le autorità civili, presieduta da Mons. Michele Autuoro Vescovo Ausiliare della Diocesi di Napoli, seguita da un concerto di Etnica Ditirambo e dalla sfilata della banda musicale che ha animato le vie del centro e concluso con un bel momento in piazza che ha preceduto quello clou della serata.

Alle 22.30 le luci si sono spente ed ha avuto inizio lo spettacolo che tra fuochi pirotecnici, musica e rievocazione storica ha ricordato come la drammaticità di quella eruzione del 1794 ha posto poi le basi per la rinascita della città dalle sue ceneri, grazie anche all’opera infaticabile di San Vincenzo Romano. Alla fine dello spettacolo la piazza intera, gremita, che ha tenuto il fiato sospeso per tutta la durata dello stesso, è esplosa in un lungo applauso di approvazione. In piazza presenti anche il parroco di Santa Croce Don Giosuè Lombardo, il sindaco Luigi Mennella ed il vicesindaco Michele Polese in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Torre del Greco che ha patrocinato l’iniziativa.

“Stiamo lavorando con grande energia e mettendo insieme competenze importanti per generare interesse e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, cittadino e non, attraverso iniziative di qualità. Nel solco della valorizzazione dell’eredità sociale, culturale e spirituale di San Vincenzo, riteniamo necessario proporre alla città iniziative capaci di farla brillare in tutte le sue componenti con l’obiettivo di contribuire ad aumentarne l’attrattività anche turistica. Siamo soddisfatti del successo dell’iniziativa e della partecipazione della popolazione che ci ha aiutato molto anche nella gestione complessiva di un evento di tale portata e che ha richiesto una pianificazione accurata e capillare. Ringraziamo le forze dell’ordine che sia in fase di pianificazione, che nella gestione dell’evento, hanno garantito che la serata si svolgesse in totale sicurezza nonostante la grandissima affluenza di pubblico.” Comitato Notte Sacra Torre del Greco