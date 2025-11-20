Parthenope prima di Neapolis, inaugurata mostra a Monte Echia

- pubblicità -

Mercoledì mattina, presso la stazione ANM di Monte Echia è stata inaugurata la mostra “Parthenope prima di Neapolis”, promossa dall’ Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità.

Attraverso una serie di pannelli, che con un QR Code ripropongono in alta definizione tutta la storia dall’archeologia fino ai tempi moderni, la mostra offre al visitatore che entra e cammina nel tunnel di accesso all’ascensore un percorso alla scoperta delle origini più antiche della città.

Un’esperienza unica che offre una panoramica sulle istituzioni e sui siti culturali presenti nell’area, oggi comodamente raggiungibili attraverso il nuovo ascensore urbano e la stazione Chiaia della linea 6.

Il progetto espositivo è il primo risultato del tavolo tecnico che si è insediato lo scorso 20 gennaio e a cui hanno partecipato, con il coordinamento del Comune di Napoli, autorevoli rappresentanti di Napoli2500, Acqua Bene Comune Napoli, Azienda Napoletana Mobilità, Archivio di Stato di Napoli, Polizia di Stato, Polo delle Arti Caselli Palizzi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Scuola Militare Nunziatella e FAI I luoghi del cuore, Università degli Studi di Napoli Federico II CIRICE e Dipartimento di Architettura, UniParthenope, con la partecipazione di Grandi città e Euploia Monte Echia.

Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Napoli e l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità.

“Nel percorso che va verso la stazione abbiamo ritenuto utile far conoscere a tutti cosa c’è sopra –sottolinea l’Amministrazione– dai vasi originali con Partenope ad altri reperti di un patrimonio custodito al Mann o al British Museum, questo luogo è tra i più antichi al mondo, un mix di quasi tremila anni che attraversa tutta la storia condensata in questo posto magico. Le stazioni dell’arte assumono anche una funzione educativa e informativa, in questo modo i napoletani ed i turisti presenti in città possano conoscere meglio la straordinaria storia di Napoli e tutto quello che è avvenuto in oltre 2500 anni. L’idea di questi pannelli nella galleria di Monte Echia è utile ad apprezzare anche i numerosi monumenti che sono una testimonianza di questa storia straordinaria.”