Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriva oggi su Rai3 alle 16.00, Pasquale Squitieri: il vizio della libertà, documentario scritto e diretto da Ottavia Fusco Squitieri e prodotto da Piebald Film di Giulietta Revel, in collaborazione con Rai Documentari e Cinecittà.

Il documentario, attraverso testimonianze di protagonisti (in ordine alfabetico) come Fausto Bertinotti, Valerio Caprara, Marco Chiappetta, Enrico Lo Verso, Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli, Franco Mariotti, Gigi Marzullo, Antonio Mastellone, Franco Nero, Lina Sastri, Nicola Squitieri, Edoardo Sylos Labini, Fabio Testi e Marcello Veneziani, restituisce un ritratto autentico di Pasquale Squitieri, regista “scomodo” e anticonformista, ricordato anche da amici e giovani allievi.

L’opera è arricchita dalle musiche originali del Maestro Luigi Ceccarelli, dalla fotografia di Séverine Queyras e dal montaggio di Marco Petrarota. Un’opera prima di Ottavia Fusco Squitieri che diventa omaggio d’amore e ritratto sincero, capace di raccontare la libertà a cui il regista non ha mai rinunciato.