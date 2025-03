Pastorale della Cultura, due incontri ad aprile

- pubblicità -

Il Servizio diocesano per la Pastorale della cultura delle Diocesi di Teano-Calvi, di Alife-Caiazzo e di Sessa Aurunca promuove un incontro conoscitivo con le associazioni culturali (non ‘diocesane’) dei territori.

Due gli appuntamenti già in programma: il 5 aprile alle 17.00 presso l’Auditorium della Parrocchia Santi Cosma e Damiano di Vairano Scalo per le associazioni presenti nel territorio della Diocesi di Teano-Calvi; il 12 aprile alle 17.00 presso la Sala multimediale dell’Episcopio di Piedimonte Matese per le associazioni presenti nelterritorio della Diocesi di Alife-Caiazzo.

Seguirà un incontro con data da definire per leassociazioni presenti nella Diocesi di Sessa Aurunca.

L’incontro ha l’obiettivo di favorire un dialogo aperto e costruttivo tra le realtà diocesane e leassociazioni culturali dei territori valorizzando il contributo di ciascuna nel promuovere lacultura, l’educazione e il bene comune.

In linea con gli orientamenti del Dicastero per laCultura e l’Educazione della Chiesa cattolica italiana – di ascolto, dialogo e collaborazione peril bene comune – l’iniziativa intende costruire ponti di collaborazione, rispettando le reciprocheidentità e sensibilità, per affrontare insieme le sfide di questo tempo a cui la cultura può fornirechiavi di lettura e risposte.

Le associazioni culturali non ancora censite ma interessate per i temi e le finalità, sono invitatea partecipare o a prendere contatti per consentire agli organizzatori di completare lamappatura delle associazioni culturali dei territori.

Il programma dei due incontri si articolerà nel modo seguente: presentazione delle attivitàdella Pastorale della Cultura; confronto con le associazioni partecipanti; proposte per future collaborazioni.