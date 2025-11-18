Patrimonio archivistico, incontro mercoledì 19

- pubblicità -
Mercoledì 19 novembre alle ore 18 nella Saletta rossa di Guida in via Bisignano 11 si discute di marchi d’impresa, valorizzazione economica del patrimonio archivistico e gestione del patrimonio culturale.
Intervengono Antonio Tarasco, direttore generale degli Archivi del ministero della Cultura, Gabriele Capone, sovrintendente archivistico e bibliografico della Campania, Antimo Cesario, ordinario di Filosofia politica dell’Università Vanvitelli.
Introduce Diego Guida.
Modera Ugo Cundari.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.