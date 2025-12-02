- pubblicità -

Con l’avvicinarsi del Natale, il cuore pulsante della città si prepara ad accogliere la rassegna “Per le Scale di Forcella: Una Cantata di Luce”.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’intera comunità del quartiere, gli enti del territorio, le organizzazioni profit e non profit e numerosi artisti amici, uniti per scaldare il cuore della città nell’attesa delle feste.

Il 6, 13 e 20 dicembre, napoletani e visitatori potranno immergersi nella magia dell’Avvento e vivere un grande abbraccio collettivo fatto di emozioni, cultura e condivisione.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di rinascita del territorio, come sottolinea Antonio Roberto Lucidi, presidente di Sanitansamble: «Un’altra bellissima occasione nella quale Forcella si colora e mostra tutte le sue grandi potenzialità. Qui è nata la città e qui si sta realizzando un grande progetto di rigenerazione che ha al suo centro la comunità. Tre giornate per celebrare l’avvicinarsi del Natale, tre giornate in cui le persone saranno protagoniste. Altra Napoli e Sanitansamble sono orgogliose di partecipare a questi eventi».

La regia delle giornate è affidata al maestro Mariano Bauduin, che descrive così lo spirito dell’iniziativa: «In vista del Natale 2025, insieme all’intera comunità del quartiere abbiamo ideato un calendario di eventi speciali per accendere l’attesa delle feste. Un invito a lasciarsi avvolgere dalla magia dell’Avvento e a condividere emozioni, cultura e partecipazione». Ad arricchire la proposta culturale, il regista annuncia un evento speciale: «Per l’occasione metterò a disposizione della comunità alcuni costumi teatrali dal fondo “gli Alberi di Canto Teatro”, ideati da Zaira De Vincentiis, che saranno esposti dal 6 al 14 dicembre nel foyer del teatro Trianon Viviani».

Il sipario sulla manifestazione si alzerà sabato 6 dicembre. La mattinata sarà animata, a partire dalle 11:30 sulla scale Nino Taranto, con la prima parte dell’esibizione del “Chiara Di Girolamo Quartet”, seguita da “Il Teatro delle Guarattelle” di Brunello Leone, per poi concludersi con la seconda parte del concerto del quartetto. Nel pomeriggio, alle 15:30, lo stesso luogo ospiterà il concerto vocale dei Piccoli Cantori di Forcella dell’Associazione Sanitansamble.

Spazio anche alla creatività nei locali messi a disposizione dall’Antica Pizzeria Da Michele dove, alle 16:30, si terrà “Frammenti di Luce” un laboratorio per ragazzi dai 9 ai 12 anni curato dal maestro Christian Leperino con la partecipazione del maestro Vincenzo Capuano. La giornata si concluderà nella Basilica della SS. Annunziata Maggiore dove alle 18:30 è prevista una visita guidata a cura della Coop. Manallart seguita, alle 19:30, da un suggestivo concerto di Canzoni napoletane a cura dell’Associazione culturale Faber con il tenore Francesco Malapena accompagnato al piano da Luca Mennella e con la partecipazione di Marianna Cozzolino e Daniela Sponzilli.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre. La mattinata riproporrà, sulle scale Nino Taranto, la formula del sabato precedente ovvero: apertura alle 11:30, con il “Chiara Di Girolamo Quartet”; a seguire lo spettacolo delle “Guarattelle” di Brunello Leone e, per concludere, la seconda parte del quartetto. Nel pomeriggio, dalle ore 15, l’allegria invaderà le strade con la Banda “Raffaele Viviani” di Casola di Gragnano, che, con animazione a cura di Asso.Gio.Ca., allieterà il quartiere di Forcella. Alle 16:30 tornerà l’appuntamento per i più giovani, negli spazi messi a disposizione dall’Antica Pizzeria Da Michele, con il laboratorio “Frammenti di Luce” del maestro Leperino.

Il gran finale della rassegna si terrà sabato 20 dicembre, all’interno della Chiesa di San Giorgio Maggiore. La serata inizierà alle 19:30 con una visita guidata a cura della Coop. Manallart. A seguire, alle ore 20, si terrà un Concerto per Orchestra sinfonica, coro e voci, che vedrà protagonisti l’Orchestra dell’Associazione Sanitansamble, il coro Note Legali e Musique Experance con voci soliste, sotto la direzione del maestro Paolo Acunzo.

Nel foyer del teatro Trianon Viviani, per l’intera durata della manifestazione, verranno ospitate l’esposizione di arte presepiale curata dal maestro Vincenzo Capuano e quella dei costumi teatrali dal fondo “gli Alberi di Canto Teatro” di Mariano Bauduin, ideati da Zaira De Vincentiis. Sarà presente anche un’esposizione realizzata per il Progetto “Nun te scurdà” a favore delle Donne! Storie di Seta.

L’iniziativa vanta il patrocinio del Comune di Napoli ed è promossa da Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Trianon Viviani, Associazione L’Altra Napoli EF, Antica Pizzeria Da Michele, Associazione Sanitansamble EF.

Partner: Associazione dei Commercianti A’Forcella, Associazione Botteghe di San Gregorio Armeno, Associazione Fuori Serie Hub, Asso.Gio.Ca. Odv, Basilica della SS. Annunziata Maggiore, Chiesa di San Giorgio Maggiore, Cooperativa Manallart a r.l. e SMMAVE centro per l’arte contemporanea.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti.

Gli spettacoli all’aperto prevedono solo posti in piedi, quelli al chiuso sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

In caso di pioggia, gli spettacoli all’aperto saranno rimandati al giorno successivo.

Per partecipare alla visita guidata alla Basilica della SS. Annunziata è obbligatoria la prenotazione al numero 327 0904928.

Il laboratorio “Frammenti di Luce” prevede la prenotazione obbligatoria all’indirizzo email segreteria@sanitansamble.it.

Per maggiori informazioni

segreteria@sanitansamble.it

www.instagram.com/sanitansamble

www.facebook.com/orchestragiovanilesanitansamble