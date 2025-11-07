Per tre sabati riaprono le Terme Suburbane di Ercolano

- pubblicità -

Tornano le visite straordinarie alle Terme Suburbane di Ercolano, uno dei luoghi più affascinanti e meglio conservati del mondo romano. Dopo il grande successo della precedente apertura, il pubblico avrà nuovamente l’opportunità di entrare in un cantiere di restauro unico nel suo genere e di ammirare da vicino un autentico gioiello dell’antica città.

Le visite si terranno nelle seguenti date:

Sabato 15 novembre 2025

Sabato 22 novembre 2025

Sabato 29 novembre 2025

Sono previsti due turni di visita per ciascuna giornata:

1° turno: dalle ore 10.30 alle ore 11.30 – massimo 10 partecipanti

2° turno: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – massimo 10 partecipanti

L’iniziativa, che consente ai visitatori di accedere ad un’area normalmente chiusa al pubblico, ha già riscosso un entusiasmo straordinario: ogni turno disponibile nelle precedenti aperture è andato esaurito in pochi giorni.

Un complesso unico al mondo

Le Terme Suburbane, situate tra la cinta muraria e l’antico arenile, rappresentano il complesso termale romano meglio conservato al mondo. Originariamente costruite come bagno privato della famiglia dei Nonii Balbi, una delle più influenti di Ercolano, furono successivamente aperte all’uso pubblico.

Il sito conserva ancora oggi pavimenti marmorei di pregio, decorazioni in stucco e pittura di altissima qualità, le rarissime porte lignee originali e un innovativo sistema di riscaldamento “a samovar” delle piscine calde, unico al mondo per stato di conservazione. Questi elementi straordinari testimoniano la raffinatezza e il prestigio della società ercolanese, oltre alla grande attenzione che i Romani dedicavano al benessere, alla cura del corpo e alla vita sociale.

Un’occasione per conoscere il restauro in corso

L’apertura straordinaria è resa possibile grazie a un importante progetto di restauro e valorizzazione, interamente finanziato con fondi pubblici statali e realizzato in collaborazione con il Packard Humanities Institute, che da quasi venticinque anni affianca il Parco Archeologico di Ercolano nella tutela e nella conoscenza del sito.

Questa formula consente al pubblico di vivere un’esperienza unica: scoprire le straordinarie architetture e decorazioni del complesso termale e, al tempo stesso, osservare da vicino le attività di restauro in corso.

Prenotazione e biglietti

Le visite sono disponibili esclusivamente su prenotazione e con biglietto integrato di 20 € (comprensivo di ingresso al Parco e di visita alle Terme Suburbane) il cui ricavato sarà destinato a sostenere i restauri del Parco Archeologico di Ercolano. Anche per le visite alle Terme sono previste le gratuità a norma di legge.

Biglietti disponibili tramite:

Online: Parco Archelogico di Ercolano Ercolano | CoopCulture

Call center: +39 081 0106490 (lun–sab, ore 9:00–17:00)

Biglietteria del Parco: fino a esaurimento posti disponibili

Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino la magnificenza delle Terme Suburbane e il lavoro quotidiano di conservazione che ne garantisce la sopravvivenza per le generazioni future.