Percorsi mediterranei per una cultura della pace

- pubblicità -

Mentre nel mondo vanno intensificandosi sempre più i venti di guerra, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM) di Napoli, in collaborazione con gli altri istituti teologici del Sud Italia, si prepara a dare il via al corso Per una cultura della pace. Percorsi mediterranei.

Proprio dalla Facoltà Teologica napoletana, nello storico incontro del 21 giugno 2019, Papa Francesco richiamò i compiti della teologia nel contesto del Mediterraneo, attraversato purtroppo dalle guerre e dalla fame dei popoli che si affacciano sulle sue sponde. La Teologia, disse il Pontefice, ha «il compito di costruire su tutto il bacino mediterraneo una “grande tenda di pace” dove possono convivere nel rispetto reciproco i diversi figli del comune padre Abramo».

Ideatrice del corso è la professoressa Giuseppina De Simone che intende, insieme ad un’équipe di studiosi internazionali, proporre un percorso di formazione multidisciplinare per promuovere la cultura della pace e suscitare un diffuso impegno educativo, fornendo strumenti teorico-pratici per favorire il dialogo interreligioso a partire dal sapere teologico.

«Questo corso – ha affermato il Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Don Francesco Asti – è un progetto che coinvolge gli istituti teologici del Meridione per accrescere una diffusa coscienza sulla necessità di rinnovare le relazioni umane e gli stili di convivenza sul modello offerto da Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti. La preparazione e la gestione corale che caratterizzano il corso sono già segno di uno stile sinodale, principio della pace».

Il corso è aperto a tutti: studenti, cultori della pace, insegnati di religione. Il percorso formativo avrà inizio il 4 ottobre con una riflessione quanto mai attuale sui conflitti in corso nell’area del Mediterraneo con implicazioni geopolitiche e di matrice religiosa, tenuta dalla professoressa Sihem Djebbi, docente dell’Università di Parigi XII-Sorbonne.

Il corso sulla pace è accreditato sulla piattaforma S.O.F.I.A. e sarà articolato in 12 lezioni online dalle ore 17,00 alle 18,30 e un laboratorio didattico-progettuale di 4 ore in presenza presso l’Istituto indicato al momento dell’iscrizione.