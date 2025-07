Pickpocket, il gran finale al Maschio Angioino

- pubblicità -

Si avvicina il gran finale per Pickpocket. Nel suo secondo fine settimana, nel cortile del Maschio Angioino, la rassegna organizzata da Ladoc in collaborazione con ViVeTech, e promossa e supportata dal Comune di Napoli nell’ambito dell’Estate a Napoli 2025, presenta altri registi e quattro diverse pellicole.

Sabato 19 luglio, alle ore 20.30, Saverio Costanzo incontrerà il pubblico presentando il suo Hungry Hearts, coraggiosa opera vincitrice nel 2014 di due Coppe Volpi a Venezia per le interpretazioni di Adam Driver e Alba Rohrwacher. Al film sarà abbinata, il giorno successivo, domenica 20 luglio (ore 21), la proiezione di Una moglie di John Cassavetes. Un’accoppiata scelta da Costanzo che correrà lungo lo scandaglio delle ossessioni e delle intime nevrosi.

Lunedì 21, alle 20.30, un abbinamento all’insegna del cinema del reale con Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. La coppia di registi, infatti, presenterà Vittoria, ultimo capitolo della loro esplorazione nell’umanità di Torre Annunziata prodotto proprio da Ladoc assieme a Zoe Films, Sacher Film e Rai Cinema. Tra i più acclamati alla 79a Mostra del Cinema di Venezia, il film sarà seguito da Silhouette, episodio tratto dal primo lavoro cinematografico di Matteo Garrone Terra di mezzo.

È un’anticipazione di quello che sarà, martedì 22 luglio, il capitolo conclusivo di una rassegna che ha messo insieme le ossessioni e gli amori dei più talentuosi registi napoletani e italiani e ha riacceso le luci sul cinema napoletano in un momento molto particolare. In una sorta di ritorno alle origini un maestro del cinema come Antonio Capuano incontrerà il pubblico per presentare e raccontare il suo primo film Vito e gli altri seguito dal pasoliniano Che cosa sono le nuvole? tratto da Capriccio all’italiana.

Per Pickpocket, raccontano i curatori e la curatrice Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce e Salvatore Iervolino, hanno recuperato le modalità della storica rassegna “Ladri di cinema” nata a Roma nel 1982 sotto l’egida di Renato Nicolini e curata tra gli altri da Marco Melani.

Ladoc è una società di produzione cinematografica nata nel 2011 e impegnata da alcuni anni nel lavoro di diffusione e promozione del cinema sul territorio napoletano attraverso rassegne, eventi e workshop di formazione.

I biglietti per Pickpocket hanno un costo di €4,50 (+ prevendita), valido anche per le serate con doppia proiezione. I posti non sono numerati e sarà possibile accedere anche soltanto al secondo film della serata, sempre allo stesso prezzo. I biglietti sono disponibili sul sito www.ladoc.it oppure, previa disponibilità, direttamente al Maschio Angioino a partire da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni.