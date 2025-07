Pickpocket, la seconda settimana di programmazione

- pubblicità -

Giro di boa per Pickpocket, la rassegna organizzata da Ladoc in collaborazione con ViVeTech e promossa e supportata dal Comune di Napoli nell’ambito dell’Estate a Napoli 2025.

Dopo la prima settimana di proiezioni, che ha visto platee sempre affollate con tre tutti esauriti, proseguono le visioni nel solco del riuso d’archivio e del racconto della società moderna con tre autorialità del cinema italiano: Sara Fgaier, Marcello Sannino e Virginia Eleuteri Serpieri.

Martedì 15 luglio, alle ore 21, una vertiginosa proiezione di un grande classico firmato da Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, scelto da Sara Fgaier. La regista e montatrice italo-tunisina incontrerà il pubblico mercoledì 16 (ore 20.30) presentando il suo recente film d’esordio, Sulla terra leggeri, un delicato e poetico viaggio nei ricordi interpretato da Andrea Renzi e potenziato dal commovente riuso di materiali d’archivio. Fgaier, infatti, già montatrice di Pietro Marcello, intreccia alla narrazione di finzione i piani visuali degli archivi per riattivare una memoria visuale che trascende i confini della narrazione filmica.

Giovedì 17 luglio doppia proiezione guidata da Marcello Sannino: dopo l’incontro con il pubblico alle 20.30, il regista presenterà il suo primo film di finzione Rosa Pietra Stella, un lavoro che regala un efficace ritratto del proletariato urbano napoletano grazie alle intense interpretazioni di Ivana Lotito e Ludovica Nasti. Al film di Sannino seguirà Rosetta, Palma d’oro a Cannes nel 1999, diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne. L’abbinamento proposto da Sannino, che unisce Portici alla periferia di Liegi, metterà in relazione vite ai margini simili, costrette a superare le difficoltà legate alla disoccupazione.

Venerdì 18 luglio, per la prima volta a Napoli, sarà proiettato (ore 20:30) il documentario Amor di Virginia Eleuteri Serpieri. Vincitore del Unarchive Found Footage Fest 2024, il film di Eleuteri Serpieri offre un percorso biografico intimo e stratificato attraverso immagini che partono dal proprio archivio familiare e arrivano a dialogare con fonti eterogenee, dall’Istituto Luce ai disegni di Piranesi passando per le cartoline postali recuperate nei mercatini dell’usato. A seguire, alle ore 22.45, Il verde prato dell’amore di Agnès Varda, Orso d’argento al Festival di Berlino del 1965, che con una regia pittorica stilizza e indaga le crepe di un idillio amoroso solo apparentemente immutabile.

Quattro giorni imperdibili, dunque, che esploreranno il tema della memoria e dei rapporti umani grazie alle poetiche di riuso d’archivio e attraverso affreschi realistici della società presente e passata.

Ladoc è una società di produzione cinematografica nata nel 2011 e impegnata da alcuni anni nel lavoro di diffusione e promozione del cinema sul territorio napoletano attraverso rassegne, eventi e workshop di formazione. La rassegna Pickpocket è curata da Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce e Salvatore Iervolino.

I biglietti per Pickpocket hanno un costo di €4,50 (+ prevendita), valido anche per le serate con doppia proiezione. I posti non sono numerati e sarà possibile accedere anche soltanto al secondo film della serata, sempre allo stesso prezzo. I biglietti sono disponibili sul sito www.ladoc.it oppure, previa disponibilità, direttamente al Maschio Angioino a partire da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni.