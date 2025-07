Pickpocket, proseguono gli appuntamenti al Maschio Angioino

- pubblicità -

Prosegue nel cortile del Maschio Angioino Pickpocket, rassegna organizzata da Ladoc in collaborazione con ViVeTech, e promossa e supportata dal Comune di Napoli nell’ambito dell’Estate a Napoli 2025.

Dopo il grande sold out della serata inaugurale, con Mario Martone che ha incontrato il pubblico prima del suo Fuori e dopo la proiezione di Fuori orario di Martin Scorsese (in programma stasera, ndr), si prosegue con tre autorialità del territorio campano.

Mercoledì 9 luglio, una doppia proiezione che collegherà le aree urbane di Napoli e Hong Kong. Alle ore 20.30 Edgardo Pistone, dopo la recente candidatura ai David di Donatello per la sua opera prima Ciao bambino, ritorna nella sua città natale con Le mosche, primo cortometraggio che nel 2020 si è aggiudicato il premio della Settimana internazionale della critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film, un poetico racconto in bianco e nero che racconta il passaggio all’età adulta di un gruppo di ragazzi impiegato a trascorrere le proprie giornate nei luoghi svuotati della Torretta, sarà seguito, alle ore 21:30, da Hong Kong Express, capolavoro di Wong Kar-wai.

Giovedì 10 luglio, dalle ore 20.30, un’altra doppia proiezione guidata da Pietro Marcello. Il regista tornerà a proiettare il suo Martin Eden tratto dal celebre romanzo di Jack London. La pellicola, che vede protagonista Luca Marinelli, la cui interpretazione gli valse la Coppa Volpi a Venezia nel 2019, traspone la vicenda del classico della letteratura americana a Napoli, riuscendo a creare un’opera di finzione che trova nell’evocativo riuso di immagini d’archivio la sua cifra stilistica.

A seguire, alle ore 23, sarà proiettato Diario di un ladro di Robert Bresson, opera cara a Marcello sin dai tempi delle prime esperienze giovanili nel centro sociale DAMM di Napoli. Proprio in quest’occasione, infatti, il film di Bresson sarà affiancato da Il ladro, cortometraggio di Sergio Vitolo prodotto al DAMM nel 2003.

Venerdì 11 luglio sarà la volta di un altro autore particolarmente legato al territorio napoletano: Leonardo Di Costanzo, che incontrerà il pubblico alle ore 20:30 presentando il suo Ariaferma. Il film, segnato dalle monumentali performance di Toni Servillo e Silvio Orlando (vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista), porterà il pubblico all’interno delle pareti di un carcere in via di dismissione, un non-luogo capace di porre su un piano di poetica solidarietà carcerati e carcerieri. Al film di Di Costanzo seguirà la proiezione di Viaggio in Italia (ore 23) di Roberto Rossellini.

I biglietti per Pickpocket avranno un costo di €4,50 (+ prevendita), valido anche per le serate con doppia proiezione. I posti non sono numerati e sarà possibile accedere anche soltanto al secondo film della serata, sempre allo stesso prezzo. I biglietti sono disponibili sul sito www.ladoc.it oppure, previa disponibilità, direttamente al Maschio Angioino a partire da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni.