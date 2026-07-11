Piedigrotta, docufilm in anteprima mercoledì 15 al Cinema Filangieri

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Anteprima del docufilm
“Festa di Piedigrotta. Le origini, la leggenda, il popolo, la fede”
Mercoledì 15 luglio 2026, ore 18.30
Cinema Filangieri – Napoli
La Festa di Piedigrotta 2026 prende il via con l’anteprima assoluta del docufilm Festa di Piedigrotta. Le origini, la leggenda, il popolo, la fede, diretto da Ettore De Lorenzo.
L’opera racconta le origini, la devozione popolare e il valore culturale di una delle feste più identitarie di Napoli, attraverso un viaggio tra storia, musica, tradizioni e memoria collettiva.
Interverranno:
- Onofrio Cutaia – Assessore alla Cultura della Regione Campania
- Rosanna Romano – Direttore Generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania
- Benedetto Casillo – Direttore artistico della Festa di Piedigrotta
- Alfonso Santaniello – Presidente CONFORM S.c.a.r.l. e produttore
- Maurizio Gemma – Direttore Film Commission Regione Campania
- Titta Fiore – Presidente Film Commission Regione Campania
- Ettore De Lorenzo – Regista
Il programma completo della Festa di Piedigrotta 2026 sarà presentato nei prossimi giorni.
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