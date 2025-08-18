Pippo Baudo, camera ardente al Teatro delle Vittorie

- pubblicità -

Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente al Teatro delle Vittorie per l’ultimo saluto a Pippo Baudo, lo storico conduttore televisivo che si è spento sabato 16 agosto a 89 anni al Campus Biomedico di Roma.

Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi familiari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20; dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto. Ieri c’è stata, la camera ardente in forma privata al Campus Biomedico di Roma con l’omaggio dei familiari e degli amici più stretti.

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il paese che gli ha dato i natali. A confermarlo è stato il sindaco, Giovanni Burtone al Tg1: “I funerali si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella” alle 16 e verranno trasmessi in diretta dalle 15.30 alle 18.10 al telegiornale della prima rete Rai. Il primo cittadino ha, poi, aggiunto: “C’è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita”.