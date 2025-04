Poesia è.. Rinascenza compie 3 anni

- pubblicità -

Un vero e proprio Festival della Poesia internazionale e delle Arti. Si presenterà sotto queste vesti il terzo anniversario della nota rassegna culturale “Poesia è.. Rinascenza”, divenuta ormai uno degli eventi culturali ed artistici più importanti e significativi in ambito vesuviano e regionale, fiore all’occhiello della cittadina di Pollena Trocchia che la ospita.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 5 aprile.

La rassegna ha iniziato il suo percorso nel 2022 da un’idea di Melania Mollo, con la collaborazione del Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile.

Da quel 1° aprile ad oggi gli incontri si sono susseguiti periodicamente ospitando nella Congrega del SS. Sacramento in Trocchia, grazie all’accoglienza del Priore Andrea Sannino, personalità illustri del mondo poetico nazionale e internazionale, nonché le migliori espressioni artistiche e artigianali del territorio.

Doveroso, dunque, realizzare un appuntamento eccezionale per il terzo anniversario della manifestazione.

I volti internazionali saranno quelli di Iskra Peneva, poetessa di Belgrado, per la prima volta in Italia, e di Suzana Glavas, croata.

Tra i poeti nazionali Carlo Di Legge da Nocera Inferiore e Margherita Parrelli da Roma. Non mancheranno però le voci poetiche di alcuni autori del territorio, così come non mancheranno le performance, con il duo Hypnagogia, formato dalla poetessa Lucilla Trapazzo e da Francesca Palli, in “Cariatidi”, e con Fran Allen Zimmerman ne “L’urlo poetico”.

Numerose saranno le esposizioni artistiche, artigianali, pittoriche, fotografiche, sartoriali e anche di moto e auto d’epoca. Previsti inoltre interventi musicali, tra cui quello della Banda del Torchio e degli allievi dell’Accademia Domus Form di Volla.

Tra le sorprese per questo terzo anniversario di “Poesia è… Rinascenza”, la presenza del testimonial e ospite d’onore della serata, Agostino Chiummariello, regista e attore, noto anche per il ruolo di Gennaro nella fortunata serie tv “Mare fuori”.

L’incontro, con il patrocinio morale del Comune di Pollena Trocchia, si svolgerà presso l’Istituto delle Povere Figlie della Visitazione di Maria, in via Caracciolo 10 a Pollena Trocchia, e inizierà alle ore 18, con ingresso libero.