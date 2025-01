Poesia è…Rinascenza festeggia l’anno nuovo

- pubblicità -

Con un “Brindisi sotto le stelle” Poesia è… Rinascenza, la nota rassegna culturale ideata e condotta da Melania Mollo e Giuseppe Vetromile, ha salutato il nuovo anno, ringraziando tutti gli amici presenti per la loro vicinanza e il loro sostegno in occasione di tutti gli incontri che, dall’ormai lontano aprile 2022, si sono susseguiti periodicamente sempre con successo, grazie all’impegno degli ideatori e organizzatori, ma grazie anche alla promozione e all’accoglienza della Congrega del SS. Sacramento in Trocchia e in particolare al suo Priore, Andrea Sannino.

«È stata una grande festa, quella del 28 dicembre scorso, che ha visto la partecipazione di tanti poeti e artisti, i quali hanno condiviso tutti insieme emozionanti momenti di musica, di recitazione performativa e di poesia» hanno detto Melania Mollo e Giuseppe Vetromile. Dopo i saluti del Priore e del Sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito, sempre presente nei vari incontri della rassegna, ha aperto la serata il Coro della Parrocchia San Giacomo di Pollena Trocchia, composto da Chiara Formisano, Lorena Sannino, Rosanna Di Domenico ed Eleonora Sannino, con Roberto Sorrentino alla tastiera.

Sono poi intervenuti Alfredo Martinelli e Antonio Di Lorenzo in una gradevolissima performance poetica e musicale. Per le letture poetiche si sono alternati: Laura Di Donna, Salvatore Cantone, Silvana Pesola, Rito Mazzarelli, Antonella Quaglia, Libera Nasti, Monica Attanasio, Carlo Di Legge, Lucia Gaeta, Mariafrancesca Mela, Stefano Taccone, Raffaele Urraro, Armando Scarpato, Nicola Barbato, Naomi Simeoli. «Anche in questo caso doverosi sono i ringraziamenti, a partire da quello per l’artista di arte sacra e presepiale Luigi Russo, per le sue preziose opere esposte.

Si ringrazia inoltre per la collaborazione il tipografo Roberto Maione e l’Associazione Alfisti Vesuviani, che per l’occasione ha allestito all’esterno della Congrega una motoretta d’epoca con due “Babbo Natale” a distribuire dolci e spumante. Grazie all’immancabile presenza di “Informiamo Pollena Trocchia” e alla sua collaborazione nella diffusione degli eventi della rassegna. Ed infine grazie a tutto il numeroso pubblico di amici presenti, tra i quali Carmine Giordano, Giovanni Balzano e lo scrittore Antonio Cuciniello.

“Poesia è… Rinascenza” augurando a tutti un buon anno nuovo, dà appuntamento al prossimo incontro, in programma già questo mese di gennaio» hanno concluso i promotori della rassegna.