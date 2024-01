“Poesia è… Rinascenza”: il primo incontro del 2024 sabato 3 a Pollena Trocchia

Saranno due importanti Case Editrici campane ad inaugurare il primo incontro del 2024 della nota Rassegna culturale di Pollena Trocchia, “Poesia è… Rinascenza”.

Sabato 3 febbraio alle 19, nella storica Congrega Arciconfraternita del SS. Sacramento in Trocchia, sede degli incontri grazie alla disponibilità e all’accoglienza dei Confratelli e in particolare del Priore dottor Andrea Sannino, la RPlibri di Rita Pacilio, da San Giorgio del Sannio (Bn) e la Scuderi Edizioni di Giovanna Scuderi da Avellino, interverranno in merito alla loro attività e produzione editoriale attuale e al loro contributo professionale nella diffusione e nella promozione della cultura letteraria in ambito locale e nazionale. Con loro, la testimonianza di due autori, i poeti: Giansalvo Pio Fortunato e Clara Spadea per la RPlibri, e Gaetana Aufiero e Benedetta Roca per la Scuderi Edizioni.

Novità anche per la cornice musicale: sarà il noto e illustre Maestro Claudio Romano ad impreziosire la serata con una sua performance alla chitarra, mentre con grande interesse si aspetta il ritorno dell’artista fotografo Luigi Cofrancesco, da San Salvatore Telesino, con le sue esposizioni.

Dopo i saluti iniziali, sarà il giovane Tommaso Attanasio ad aprire la serata con la lettura di una sua breve poesia, mentre l’artista e poeta Pasquale Rea di Pollena Trocchia allieterà il pubblico con un suo intervento in chiusura.

Non mancherà la partecipazione del Blog Informiamo Pollena Trocchia e dell’artista Luigi Russo, maestro artigiano dell’arte sacra e presepiale, graditissimo collaboratore della rassegna. Rassegna che quest’anno compie il suo secondo anno di vita, essendo nata il 1 aprile 2022, e che continuerà a

programmare i suoi incontri, grazie alla competenza e all’entusiasmo dei suoi ideatori Melania Mollo e Giuseppe Vetromile, i quali danno seguito al progetto culturale operando in modo del tutto autonomo, non mancando tuttavia gli apprezzamenti e gli incoraggiamenti da parte delle Istituzioni del territorio e degli amici.