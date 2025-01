Poesia è… Rinascenza, si riprende venerdì 10

- pubblicità -

È grande l’attesa per l’inizio del nuovo ciclo di appuntamenti della Rassegna “Poesia è… Rinascenza”.

Venerdì 10 gennaio, infatti, alle ore 19.15, è in programma il primo incontro del 2025, che riserva delle belle novità: ospite alla Congrega del SS. Sacramento di Pollena Trocchia l’artista e poeta Graziella Di Grezia, da Avellino, che presenterà il suo interessante progetto di “Cartoline Poetiche Musicali”, prendendo spunto dalla Mail Art, corrente artistica nata negli Stati Uniti d’America nel decennio 1960-1970 che utilizza gli strumenti e i materiali tipici della corrispondenza (lettere, cartoline, buste, ecc.).

L’autrice interverrà con letture poetiche intervallate da momenti musicali al pianoforte, insieme ai maestri Silvano Maria Fusco al violoncello e Filippo Staiano al flauto, e con la partecipazione straordinaria della piccola violinista Annarita Vecchione. Graziella Di Grezia è medico radiologo, specialista in diagnostica senologica integrata.

Silvano Maria Fusco è docente presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, mentre Filippo Staiano è stato docente presso il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli.

«La nostra soddisfazione sta nel veder accrescere in tutti il desiderio di realizzare e manifestare le proprie qualità e il proprio talento creativo: “Poesia è… Rinascenza” offre a tutti questa possibilità in una atmosfera di serena e gioiosa condivisione artistica e poetica» hanno detto Melania Mollo e Giuseppe Vetromile, organizzatori della fortunata rassegna partita nell’aprile 2022 il cui unico scopo è di promuovere la cultura e di diffonderla sul territorio, facendo convergere a Pollena Trocchia tante espressioni artistiche e artigianali, integrandole con le voci poetiche non solo vesuviane e campane, ma provenienti anche da altre regioni italiane.