Polizia di Stato e Calzedonia contro la violenza sulle donne

In vista del 25 novembre, giorno in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato rinnova anche quest’anno la partnership con l’azienda Calzedonia che da oggi distribuirà, in tutti i punti vendita d’Italia, una shopper che promuove la campagna informativa “Questo non è amore”.

L’obiettivo comune è di raggiungere un numero sempre più ampio di donne attraverso un linguaggio iconografico, chiaro ed immediato contribuendo, inoltre, a coinvolgere l’opinione pubblica sul fenomeno, stimolando un cambiamento culturale.

Cogliere tutti i segnali, anche minimi, degli abusi fisici e psicologici e informare le donne sugli strumenti a disposizione per proteggersi, esortandole a denunciare le violenze, sono alcune delle finalità che si prefigge la campagna di prevenzione permanente “Questo non è amore” ideata e curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

L’attività di prevenzione, infatti, può fare la differenza non solo per scongiurare questi crimini ma anche per affermare un’autentica parità di genere contro stereotipi e pregiudizi.