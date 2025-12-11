Pompei, appuntamenti musicali di Natale

- pubblicità -

Un ricco calendario di appuntamenti per le festività natalizie al Parco Archeologico di Pompei per famiglie, bambini, e adulti. Il filo conduttore sarà la musica, che in più forme e in più date accompagnerà la visita dei turisti nei siti della Grande Pompei. Tra performance musicali, laboratori didattici e itinerari tematici, i siti si trasformeranno in uno spazio creativo e accogliente in un’atmosfera di piena festa.

Appuntamento centrale a Pompei il 19 dicembre al Teatro Grande. Arriva il coro POMPEII POP UP, centinaia di voci per un concerto spontaneo, a cui potranno partecipare tutti. A dirigere i coristi improvvisati sarà il Maestro Carlo Morelli che con alcuni dei solisti del suo coro aiuterà gli oltre seicento partecipanti previsti in questa performance emozionante e beneaugurante.

Chiunque vuol partecipare dovrà trovarsi alle 11:30 presso il Teatro Grande di Pompei: gli sarà consegnato il testo delle due canzoni scelte a sorpresa e, dopo una prova generale, si partirà cantando all’unisono a squarciagola. Un rito divertente e catartico, di grande coinvolgimento e socializzazione, per una mattinata di divertimento e di auguri per il Natale.

E ancora atmosfere jazz con gli appuntamenti di ARCHEO JAZZ, nell’ambito del DiVinoJazzFestival – Itinerari vesuviani finanziato dalla Regione Campania – Assessorato al Turismo, co-finanziato e organizzato dal Comune di Pompei, in partenariato con i Comuni di Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase. Direzione artistica Gigi Di Luca.

Tra improvvisazione contemporanea e vibrazioni senza tempo alla Villa di Poppea a Oplontis il 20 dicembre si esibirà il Vincenzo Saetta Trio, mentre a Villa Regina a Boscoreale il 21 dicembre suonerà il Matteo Franza Jazz Trio e a Pompei il 30 dicembre la Boomerang Jazz, street band che si esibirà per le strade della città antica. Ore 10:30 – 12:30.

Gli appuntamenti musicali ad Oplontis e a Boscoreale saranno accompagnati da visite guidate gratuite a cura dell’ ArcheoClub di Torre Annunziata, su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Info: www.pompeiisites.org

Il 20 dicembre passeggiata serale a Pompei dalle 18:00 alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00) con un duplice itinerario che prevede da Piazza Anfiteatro l’accesso ad alcune domus come i Praedia di Giulia Felice, la casa di Loreio Tiburtino, la casa della Venere in conchiglia e alla Palestra grande dove è allestita la mostra “Essere donna nell’ antica Pompei” (durata del percorso: circa 1 ora – costo 7€), e dal lato opposto della città accesso alla Villa dei Misteri, con possibilità di raggiungere in navetta il sito di Boscoreale con la Villa Regina e l’Antiquarium (durata del percorso: circa 40 minuti Villa dei Misteri + circa 1 ora Boscoreale costo 7€).

Consigliata la prenotazione sul sito www.ticketone.it ( costo prevendita 1€)

Tante anche le attività per bambini e famiglie presso il POMPEII CHILDREN’S MUSEUM. Lo spazio museale dedicato ai più piccoli propone un programma speciale di laboratori, giochi creativi e attività immersive ispirate alla vita quotidiana nell’antica Roma. Per bambini da 6 a 11 anni, nelle seguenti date alle ore 11:00: La Lanterna – Realizzazione di una lampada romana (13 dicembre 2025), Caccia al Tesoro – Alla scoperta del tesoro tra le ville di Stabia tra mosaici ed affreschi (14 dicembre 2025 – Villa San Marco / 20 dicembre – Villa Arianna), Decora il tuo Natale – Creazioni di addobbi e riciclo creativo (21 dicembre 2025), Il Mosaico – scoprire l’antica tecnica del mosaico e crearne uno in miniatura (26 dicembre 2025), Le Maschere di Stabiae – Maschere teatrali a Stabia, visita didattica e laboratorio per realizzare la propria maschera – Al Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi (27 dicembre 2025), Buoni Auspici – Storia e costruzione degli amuleti romani (28 dicembre 2025), Caccia al tesoro* a Pompei – alla scoperta del tesoro tra domus e giardini della città antica (4 gennaio2026, Parco Archeologico di Pompei), Gli antichi Profumi – Conoscenza delle essenze e creazione di profumi (6 gennaio 2026).

Per info e prenotazioni: info@pompeiichildrensmuseum.it

*Il laboratorio del 4 gennaio han un costo di 8euro a partecipante. Gli altri appuntamenti sono tutti a partecipazione gratuita, con prenotazione.

CHRISTMAS CAMP FOR ALL il 22–29-30 dicembre 2025 / 02 e 05 gennaio 2026 – (ore 09:30 – 13:00) presso la Fattoria Sociale “Parvula Domus” all’interno del parco Archeologico di Pompei, dove la cooperativa sociale il Tulipano propone la realizzazione di attività laboratoriali per ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Le attività di pittura, botanica, agricoltura e attività motoria coinvolgeranno diverse fasce di età e favoriranno l’inclusione di ragazzi con disabilità cognitiva e/o autismo.

Per info e prenotazioni: (fattoria.pompei@iltulipano.org)

A Oplontis il 14 dicembre 2025 (ore 09:30 – 13:00) presso la Villa di Poppea, sarà possibile partecipare ad una visita guidata gratuita DALL’UTRICULUS ALLA ZAMPOGNA. Un percorso sonoro dedicato agli strumenti musicali del mondo antico e non solo. A cura di ArcheoClub e del Gruppo Storico Oplontino, con esibizioni, rievocazioni e dimostrazioni dal vivo. Non è richiesta prenotazione.

Ingresso al sito 8€. Riduzioni e gratuità come da normativa

A Boscoreale presso l’Auditorium dell’Antiquarium di Boscoreale dalle 15:00 alle 17:00, nei giorni 20 e 26 dicembre 2025 e 3 gennaio e 6 gennaio 2026, si terranno laboratori didattici di musica antica, Archeomusica per bambini e famiglie “SUONI DELLA PREISTORIA E DELL’ANTICHITÀ” dove saranno utilizzati diversi strumenti musicali, repliche e reperti etnografici, tra cui la copia del famoso sistro di Pompei e i flauti suonati nel film Il Gladiatore. Saranno a disposizione dei più piccoli, e non solo, strumenti sonori per provare in prima persona l’emozione di sperimentare le sonorità antiche. L’incontro è curato da Walter Maioli e Carmine Di Biasi (Archeo Cilento).

Per info e prenotazioni: infoarcheocilento@libero.it

Un grande appuntamento animerà invece Villa San Marco a Stabia. Il 20 dicembre alle ore 11:30, su iniziativa del Comitato per gli Scavi di Stabia “Libero D’Orsi”, si terrà un’esibizione dell’artista Anna Spagnuolo, riconosciuta interprete del patrimonio musicale storico, dedicata ai canti tradizionali napoletani.

Il Museo Archeologico di Stabia inoltre si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e della musica, offrendo al pubblico due appuntamenti speciali che uniscono arte antica, creatività e sperimentazione sonora. Sabato 27 dicembre alle ore 11:00, le famiglie saranno accolte per un’esperienza coinvolgente tra gli affreschi recentemente restaurati del museo, dove maschere teatrali, eroi tragici e scrittori di tragedie tornano a raccontare la potenza del teatro antico. La visita guidata, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di questi affascinanti reperti e si concluderà con un laboratorio creativo dedicato alla costruzione di una maschera ispirata ai personaggi rappresentati negli affreschi.

Info e prenotazione obbligatoria: info@pompeiichildrensmuseum.it

Il programma prosegue domenica 28 dicembre alle ore 11.30 con un nuovo momento di incontro artistico: Funneco APS presenta infatti “Echeia, Voci per i giorni di luce”, un concerto della vocal ensemble Progetto Porpora che porterà negli spazi del museo un repertorio che spazia dai classici alla canzone d’autore di Pino Daniele, passando per il rock dei Beatles fino ad arrivare al pop contemporaneo di Billie Eilish. Il concerto, curato da Marco D’Acunzo e Marina Lucia insieme all’ensemble Progetto Porpora, offrirà un viaggio musicale capace di intrecciare atmosfere, generi e sensibilità differenti, rendendo il museo un luogo vivo, aperto e in dialogo continuo con il presente.

Gli eventi diurni sono a partecipazione gratuita, con ingresso ai siti al costo ordinario. Per gli eventi a prenotazione consulta il sito :www.pompeiisites.org